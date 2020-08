चंदगड : हेरे (ता. चंदगड) सरंजाम संदर्भात 2001 साली झालेल्या निर्णयानुसार आकाराच्या दोनशेपट शेतसारा भरून जमिनी कुळांच्या नावे करायच्या होत्या. परंतु स्थानिक पातळीवर मध्यस्थांकडून या कामात आडकाठी येत होती. याबाबत महसूल प्रशासनाने जनतेत जाऊन काम करावे, अशी सुचना दिली. त्यासाठीचे नियोजन राबवले आणि हा प्रश्‍न मार्गी लावल्याचे काैतुक असल्याचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी व्यक्त केले. संस्थान अंतर्गत सुमारे 56 गावातील कुळांना त्यांच्या नावे सात बारा उताऱ्यांचे वाटप करण्यात आले. हेरे व मोटणवाडी येथे देसाई तसेच खासदार संजय मंडलिक व आमदार राजेश पाटील यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. हेरे येथे झालेल्या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी देसाई यांनी याबाबतच्या अंमलबजावणीची भुमिका मांडली. ते म्हणाले, ""इथला शेतकरी प्रामाणिक आणि कष्टाळू आहे. तेवढाच तो सहनशीलही आहे. 1954 पासून हा प्रश्‍न प्रलंबित असताना शेतकऱ्यांनी अन्याय सहन केला.'' देवस्थान जमिनीचा प्रश्‍नही मार्गी लावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार राजेश पाटील म्हणाले, ""माजी आमदार कै. नरसिंगराव पाटील यांनी 2001 साली या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी विधानसभेत नियम संमत करुन घेतला. अनेक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी नव्हती. जिल्हाधिकारी देसाई यांनी अत्यंत नियोजनबध्द रित्या त्याची अंमलबजावणी करुन महसूलच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.'' तालुक्‍यात प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न आहेत. जमिनी मिळूनही नावावर झालेल्या नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यातही लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. खासदार मंडलिक, प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांचीही भाषणे झाली. तहसिलदार विनोद रणावरे, दिनेश पारगे, राजगोळे, मंडल अधिकारी प्रवीण खरात, सरपंच पंकज तेलंग, तलाठी श्रीकांत कापसे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: The Collector Said, Due To The Efforts Of "Revenue", The Issue Of Here Saranjam Has Been Resolved Kolhapur Marathi News