जोतिबा डोंगर येथील काळभैरव मंदिराच्या जीर्णोद्धारास प्रारंभ

जोतिबा डोंगर कोल्हापूर, ः जोतिबा डोंगर येथील काळभैरव मंदिराच्या जीर्णोद्धारास सुरवात झाली. यात मंदिर परिसरातील दीपमाळा, ड्रेनेज कामाचा प्रारंभ करण्यात आला.

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या श्रीक्षेत्र जोतिबा मंदिरात काळभैरव मंदिर आहे. भाविकांचा कौल विधी येथे होतो. मंदिराची उंची व चबुतरा हा लहान असल्याने तिथे विधीसाठी अडचण होत होती. उत्तर दरवाजातून येणारा भाविक हा सर्वप्रथम काळभैरवाचे दर्शन घेऊन जात असतो. मंदिराचा काही भाग हा अनेक वर्षांपूर्वी दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत होता. यासाठी काळभैरव मंदिर जीर्णोद्धाराची मागणी गावकर प्रतिनिधी व ग्रामस्थांकडून होत होती.

या अनुषंगाने पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून एक कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यात तीन कामांसाठी वेगवेगळे ठेकेदार नेमले आहेत. श्री काळभैरव मंदिरासमोर पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला.

तिन्हीही ठेकेदारांना कामाचा दर्जा चांगला असावा, अन्यथा कोणाचीही चूक माफ केली जाणार नाही, असा इशारा पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी दिला. उपसरपंच शिवाजीराव सांगळे, गावकर प्रतिनिधी शंकर दादर्णे, देवस्थान समितीचे सदस्य शिवाजी जाधव, राजेंद्र जाधव, राजाराम गरुड, सचिव विजय पवार, सरपंच राधाताई बुणे, ग्रामपंचायत सदस्य लखन लादे, सुनील नवाळे, तुषार झुगर, संतोष शिंगे, जगन्नाथ दादर्णे, अधीक्षक महादेव दिंडे उपस्थित होते. संपादन यशवंत केसरकर

