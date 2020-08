गणेशोत्सव मंडळांच्या सजावटीतून विविध विषयांवर भाष्य

कोल्हापूर ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा सर्वच मंडळांनी देखाव्यांना फाटा दिला असला तरी सर्व नियमांचे पालन करीत सजावटीवर भर दिला आहे. कोरोनाबाबतच्या प्रबोधनाबरोबरच विविध विषयांवर काही मंडळांनी भाष्य केले असून त्याच्या ऑनलाईन लिंक आता शेअर होवू लागल्या आहेत. उत्सव काळात गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मूर्तीच्या उंचीबरोबरच देखाव्यांवरही प्रशासनाने यंदा बंधने घातली असून प्रबोधनाची परंपरा कायम ठेवताना मंडळांनी आता सोशल मीडियाचा आधार घेतला आहे.

तोरस्कर चौकातील सोल्जर्स ग्रुपने संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला साठ वर्षे पुर्ण झाल्याच्या निमित्ताने याच विषयावर सजावट साकारली आहे. मुंबईतील स्मारकाची प्रतिकृती आणि कणखर सह्याद्रीच्या कुशीतील राकट मावळ्याच्या रूपातील मुर्तीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही सजावट साकारली गेली आहे. काही मंडळांनी मोहरम आणि गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून जपलेल्या सामाजिक सलोख्यावर भाष्य करणारे फलक परिसरात लावले आहेत. देखाव्यांचा आनंद असाही...

घरगुती गौरी-गणपती विसर्जनानंतर शहरातील देखाव्यांना प्रारंभ होतो आणि पुढे चार दिवस कोल्हापुरकरांचा सहकुटुंब आनंदोत्सव सुरू राहतो. मात्र, यंदा देखावेच होणार नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर आता काही मंडळांनी पूर्वीच्या काही देखाव्यांतील प्रसंगांचे व्हिडिओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर करायला प्रारंभ केला आहे. यानिमित्ताने देखाव्यांचा आनंद मोबाईलच्या माध्यमातून मिळू लागला आहे. यशवंत केसरकर

