कोल्हापूर : कोरोनाबाधा झाली तरी तपासणी व उपचारानंतर 95 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक रुग्ण बरे होत आहेत. कोरोना तपासणी करण्यापूर्वीच परस्पर रेमडेसिव्हिरची इंजेक्‍शनची मागणी करणे घाईचे होऊ शकते. सरसकट सर्वच कोरोनाबाधितांना रेमडेसिव्हिरची देण्याची गरज नसते. लक्षणानुसार तपासण्या झाल्यानंतर एमडी चेस्ट किंवा तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसारच रेमडेसिव्हिरची घ्यावे, असा सल्ला कोरोनावर उपचार करणाऱ्या शासकीय डॉक्‍टरांकडून दिला आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतच आहे. एखादा कोणी बाधित आला. त्याला धाप लागत असेल तर थेट रेमडेसिव्हिरची शोधाशोध अनेकजण परस्पर करतात, तर काहीजण खासगी डॉक्‍टरांना ""साहेब रुग्णाला रेमडेसिव्हिर द्या'' अशी मागणी करतात. काही खासगी रुग्णालयात किंवा फिजिशियनकडूनही रुग्णाला धाप लागताच रेमडेसिव्हिर आणा, असे लिहून दिले जाते. नातेवाईक खासगी दुकानात रेमडेसिव्हिर घेण्यासाठी जातात. तेव्हा किमती पाहून अनेकांची भंबेरी उडते. हे औषध मिळविण्यासाठी अनेकजण लोकप्रतिनिधीपासून ते औषध विक्रेत्यांपर्यंत पाठपुरावा करतात, मात्र अनेकदा रेमडेसिव्हिर वेळेत उपलब्ध न झाल्यास रुग्ण नातेवाईक हवालदिल होतात. "" रुग्णाची स्थिती कितपत गंभीर आहे, हे बघूनच रेमडेसिव्हिर देण्यात येते. त्याचे गुणही चांगले दिसून येतात, मात्र रेमडेसिव्हिर घेण्यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याने आवश्‍यक त्या तपासण्या करूनच घेणे आवश्‍यक आहे. ''

- डॉ. उषादेवी कुंभार, जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण अधिकारी. सरसकट सर्वच रुग्णांना रेमडेसिव्हिरची गरज नाही. न्युमोनियाची लक्षणे असतील, त्यात गुंतागुंता झाली असेल तर रेमडेसिव्हिरचा वापर करता येतो. रेमडेसिव्हिर हे उपयुक्त आहे, तरीही एमडी डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसारच घ्यावे लागते. रेमडेसिव्हिर घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तीन खासगी डॉक्‍टरांची समिती नियुक्ती केली आहे.''

- डॉ.अनिता सैबन्नावर, न्युरो रोगतज्ज्ञ, सीपीआर. यांना टाळले जाते रेमडेसिव्हिर

ज्यांचे वय 12 पेक्षाकमी आहे, अशा बालकांना ज्यांचा एखादा अवयव निकामी झाला आहे. यात किडनी, लिव्हरचा तीव्र संसर्ग आहे. अशा व्यक्तींना रेमडेसिव्हिर शक्‍यतो दिले जात नाही. "" प्रत्येक रुग्णाला रेमडेसिव्हिर लागतेच असे नाही, लक्षणे नसलेले, सौम्य लक्षणे असलेले व स्कोअर जास्त असलेले असा तिन्ही रुग्णांचा यात समावेश होतो. ज्याचा स्कोअर जास्त आहे. त्याला रेमडेसिव्हिर द्यावे लागते, मात्र सौम्य लक्षणे असणाऱ्यांनाही हे इंजेक्‍शन देण्याचा सल्ला दिला जातो. काही वेळा 2800 रुपयांचे इंजेक्‍शन देण्याची गरज असताना 5 हजार चारशे रुपयांचे इंजेक्‍शनचा सल्ला देतात.

- महेश सावंत औषध विक्रेते.

Web Title: A committee of three experts for medical advice on remedivir injection