कोल्हापूर शहरात व्हेंटिलेटरची ही आहे स्थिती

कोल्हापूर ः शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसाला दिड-दोनशेने वाढत आहे. यात रोज 20 ते 25 रुग्ण गंभीर असतात. अशा स्थितीत व्हेंटिलेटर बेडची सुविधा देण्यात महापालिका आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडत आहे. महापालिकेने सीपीआरला दिलेले व्हेंटिलेटर तांत्रिकदृष्ट्या सदोष आहेत. सीपीआरचे व्हेंटिलेटर महापालिकेने घेतलेले नाहीत. यातून शहरातील गंभीर रूग्णांना व्हेंटिलेटरसाठी टाचा घासण्याची वेळ येत आहे. महापालिका आरोग्य यंत्रणेकडे चारच व्हेंटिलेटर आहेत. खासगी रुग्णालयातील खर्च रुग्णांना परवडत नाही, सीपीआरमध्ये व्हेंटिलेटर आहेत; पण मनुष्यबळ नाही. यात रुग्ण व नातेवाईकांची व्हेंटिलेटर बेड मिळविण्यासाठी तगमग होते.

शहरात रोज 20 ते 35 व्यक्ती गंभीर असतात. त्यांना व्हेंटिलेटर जिकडे असेल तिकडे उपचार घेण्याचा सल्ला बहुतेक ठिकाणी दिला जातो. मोजक्‍या खासगी रुग्णालयात कोरोनावर उपचार होतात. मात्र तिथे बेड फुल्ल आहेत, तर सीपीआरमध्ये एकूण 95 पेक्षा अधिक व्हेंटिलेटर आहेत. यातील 15ते 20 व्हेंटिलेटर बंद आहेत. मात्र, ते हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची कमतरता आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपचारात 54 व्हेंटिलेटरच आहेत. तेही फुल्ल आहेत.20 व्हेंटिलेटर नवीन आली आहेत.

सीपीआर प्रशासनाने काही व्हेंटिलेटर महापालिकेला देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महापालिकेने आमच्याकडे सक्षम मनुष्यबळ नाही, असे सांगत व्हेंटिलेटर घेतले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यातील पुणे, मुंबईत कोरोनाचे रुग्ण जास्त असताना तेथील महापालिकांनी शहरातील मोकळ्या जागा, मैदाने व इमारतीमध्ये जादा बेड घालून उपचारांची व्यवस्था केली. तसेच महापालिका रुग्णालयात व्हेंटिलेटरची स्वतंत्र व्यवस्था केली. खासगी डॉक्‍टरांची मदत घेतली. त्यामुळे गंभीर व सौम्य रुग्णांवर प्रभावी उपचार झाले. मात्र, असे प्रयत्न येथे अपवादानेच झाले. तरीही व्हेंटिलेटरसाठी अद्याप गैरसोय सोसावी लागत आहे. अशात बाधितांची संख्या वाढल्यास रूग्णांवर टाचा घासण्याची वेळ येण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकेच्या आयसोलेशन हॉस्पीटलकडे 4 व्हेंटिलेटर आहेत. याशिवाय पीएम केअरमधून आलेली व्हेंटिलेटर आम्ही सीपीआरला दिली आहेत. सीपीआरमध्ये 54 व्हेंटिलेटर सध्या वापरात आहेत. सर्वच रुग्णांना व्हेंटिलेटर लागत नाहीत. अवघ्या 4 टक्के रुग्णांना लागतात. उर्वरितांना ऑक्‍सिजन बेड लागतात. तरीही रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी रुग्णालयांची मदत घेऊन कोरोना उपचार सेवा सक्षम करण्यात येत आहे.

- डॉ. मल्लीनाथ कल्लशेट्टी, महापालिका आयुक्त सीपीआरमध्ये आलेले व्हेंटिलेटर जास्ती जास्त वापरत आहोत. मात्र, बंद असलेली व्हेंटिलेटरही लवकरच कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न आहे. याद्वारे रुग्णांना सक्षम उपचार सेवा देण्याचा प्रयत्न जरूर केला जाईल.''

- डॉ. राहूल बडे, वैद्यकीय अधीक्षक

Web Title: This is the condition of ventilator in Kolhapur city