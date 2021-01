"एनएसएस'च्या दहा गुणांबाबत संभ्रम 

गडहिंग्लज : "नॉट मी बट यू' हे ब्रीद वाक्‍य असणारी राष्ट्रीय सेवा योजना वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सुरू आहे. यामध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या अंतिम वर्षी दहा गुणांचा बोनस मिळतो. पण, शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या कामकाजाला श्रीगणेशा नाही. परिणामी, राष्ट्रीय सेवा योजनांची श्रमसंस्कार शिबिरही झालेली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दहा गुणांचे काय होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेत दोन वर्षे सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा गुणांच्या धर्तीवर दहा गुणांचा बोनस मिळतो. पदवीच्या अंतिम वर्षात हे गुण दिले जातात. मेरिटसाठी हे गुण उपयोगी पडतातच पण, गरज असेल तर पासिंगलाही त्यांचा टेकू मिळतो. पण, यंदा कोरोनाच्या प्रादुभार्वामुळे वरिष्ठ महाविद्यालयांचे कामकाज अद्याप बंदच आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या शिबिरांचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. महाविद्यालये कधी सुरू करणार याबाबत शासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या दहा गुणांचे काय होणार, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. विशेषत: पदवीच्या अंतिम वर्षाला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होणार आहे. ...मग महाविद्यालय का बंद

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वप्रथम शाळा-महाविद्यालयांना कुलपे लागली. दरम्यान, शासनाने पहिल्या टप्प्यात आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू केले आहेत. पाचवी ते आठवीचे वर्गही काही ठिकाणी सुरू झाले आहेत. त्याबाबत लेखी सूचना नसल्या तरी तोंडी कळविल्याचे सांगितले जाते. मग वरिष्ठ महाविद्यालयांचे कामकाज सुरू करण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. महाविद्यालयीन कामकाज बंद असल्याने राष्ट्रीय सेवा योजनांची श्रमसंस्कार शिबिरेही झालेली नाहीत. महाविद्यालयांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतरच श्रमसंस्कार शिबिराबाबत निर्णय होईल. पण, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

- प्रा. अभय जायभाये, संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर संपादन - सचिन चराटी kolhapur

