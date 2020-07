ग्राहक ठामच...आमचे बिल वाढूनच आलेय... 

इचलकरंजी : वाढीव वीज बिलाबाबत चार हजार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन करूनही पूर्ण समाधान झाले नसल्याचे चित्र आहे. घरगुती वीज बिले घेऊन नागरिक रांगा लावून महावितरण कार्यालयात दिसत आहेत. तक्रार निवारण कक्षातून वाढीव वीज बिलाचे विस्तृत स्पष्टीकरण देऊनही ग्राहक वीज बिल रक्कम कमी करा, या मतावरच ठाम आहेत. एकीकडे वीज दरातील वाढ हा धोरणात्मक निर्णय तर दुसरीकडे वीज वापरातील वाढ या दोन प्रमुख कारणामुळे वीज बिलाची रक्कम वाढली असे वीज तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. मार्च ते जून महिन्याच्या सरासरी बिलामुळे महावितरणची डोकेदुखी वाढली आहे. 1 एप्रिलपासून नवीन वीजदर आकारल्याने समस्या आणखीनच वाढल्या आहेत. वीज बिलासहित ग्राहक समस्या महावितरणसमोर मांडत आहेत. महावितरणकडूनही वाढीव वीज बिलांची सविस्तरपणे आकडेमोड सांगत बिलाची खातरजमा करून दिली जात आहे. तरीही ग्राहक वारंवार बील वाढूनच आले आहे... या मतावर ठाम आणि ग्राहक निवारण कक्षात गोंधळाचे वातावरण असे चित्र इचलकरंजीच्या मुख्य महावितरण कार्यालयात दिसून येत आहे. या वीज बिलाच्या समस्या वाढतच असून सध्या महावितरणकडेही ग्राहकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यावाचून अन्य पर्यायही उरलेला नाही. लॉकडाऊनमध्ये सर्वजण घरीच असल्याचे घरगुती वीजेचा वापर वाढला. तसेच 1 एप्रिलपासून वीजदर वाढला. त्यामुळे वीज बिले वाढून आली. पण प्रत्यक्ष या वाढीव वीज बिलातील स्पष्टता किचकट असल्याने ग्राहकांच्या ते लक्षात येणे कठीण ठरत आहे. वाढीव बिले 3 हप्त्यात भरण्यास सवलत व वीज बिल न भरल्यास वीज पुरवठा खंडीत केला जाणार नाही. या निर्णयामुळे ग्राहकांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. सध्या तक्रारींच्या गर्दीतही एकूण घरगुती ग्राहकांपैकी 21 टक्के ग्राहकांनी वीज बिले भरली आहेत ही महावितरणसाठी समाधानाची बाब आहे. 1 एप्रिलपासून घरगुती वीज दरवाढ

घरगुती-----पूर्वी-----आता

दरमहा स्थीर आकार-----90 रूपये-----100 रूपये

प्रति युनिट वहन आकार-----1.28 रूपये-----1.45 रूपये प्रति युनिट वीज आकार

100 युनिट-----3.05 रूपये-----3.46 रूपये

101 ते 300 युनिट-----6.95 रूपय-----7.43 रूपये

301 ते 500 युनिट-----9.90 रूपये-----10.32 रूपये वास्तविक घरगुती ग्राहकांनी दरवाढीविरोधात राग व नाराजी प्रकट करायला हवी. स्थीर, वहन व वीज आकार यामध्ये 100 युनिटच्या आतील ग्राहकांसाठी सरासरी 16 तर 100 युनिटच्या वर 13 टक्के दरवाढ आहे. त्यामुळे वाढीव दराने ही प्रथमच बिले आली आहेत.

- प्रताप होगाडे, वीज तज्ज्ञ वीज दरवाढ हा धोरणात्मक निर्णय आहे. ग्राहकांनी आपल्या वाढीव वीज बिलातील समस्यांचे निवारण करून घ्यावे. कोणालाही त्वरीत वीज बिल भरण्याची सक्ती केली जाणार नसून बिल भरण्यासाठी विविध प्रकारे सुट दिली आहे.

