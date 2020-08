क्रेन वाहून नेणारे दोन कंटेनर अडकले ; मांगनूर मध्ये वळणावरी घडली घटना

सेनापती कापशी - मांगनूर (ता.कागल) येथील वळणाच्या रस्त्यावर क्रेन वाहून नेणारे दोन कंटेनर अडकले. लांबी जास्त आणि इंग्रजी यु आकाराचे वळण यामुळे ही वाहने अडकली आहेत. आज सकाळी सातच्या सुमारास ही घटना घडली. गारगोटी ते गडहिंग्लज हा मुख्य मार्ग असूनही वळण काढण्याचा प्रश्न सुटला नसल्याने अशा घटना घडत आहेत. दुपारी तीन वाजले तरी हे कंटेनर काढता आले नाहीत. विशेष म्हणजे वाहने काढण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेनच या कंटेनर मध्ये आहेत. वाचा - जोतिबाला जाण्यासाठी आता 'या' रस्त्याचाच आधार कंटेनरची लांबी जास्त आहे. अशी वाहने या मार्गावरून वाहतूक करणे सोपे नाही. रस्ता रुंदीकरण झाला मात्र मांगणूर येथील हे इंग्रजी यु आकाराचे वळण निघाले नाही. ग्रामस्थांची अनेक वर्षांची ही मागणी आहे. मात्र आश्वासना पलीकडे काही झाले नाही. आज सकाळी सात वाजता अडकलेल्या या कंटेनरसाठी ट्रॅक्टर, जेसीबीचा उपयोग केला जात होता मात्र यश मिळाले नाही. यामुळे काही प्रमाणात लहान वाहने गावातील वळणे घेऊन प्रवास करत राहिली. वाहने अडकल्यानंतर त्यांना बाजूला करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेन या कंटेनरमध्ये आहेत. मात्र त्यांना खाली घेता येत नाही. अशी विचित्र स्थिती तयार झाली आहे. संपादन - मतीन शेख kolhapur



