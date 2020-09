"डीबी' पथकावर ठेवा नियंत्रण ;  अपर पोलिस अधीक्षक काकडे यांचे आदेश 

कोल्हापूर : गुन्हे शोध (डीबी) पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक कृतीला संबंधित पोलिस ठाण्यातील प्रभारी अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरले जाईल, त्यांनी पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवावे, असे आदेश अपर पोलिस अधीक्षक तिरुपती काकडे यांनी आज जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना दिले. मावळते पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी जिल्ह्यातील अवैध धंदे मोडून काढले. काळे धंदेवाल्यांवर चांगला वचक ठेवला. त्यांची नुकतीच बदली झाली. दरम्यान, नूतन पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे हे पदाची सूत्रे लवकरच हाती घेणार आहेत. त्यांचा लोकाभिमुख, स्वच्छ व पारदर्शक प्रशासन असा अजंडा आहे. एकीकडे त्यांच्या स्वागताचीही तयारी सुरू आहे, पण दुसरीकडे मटक्‍यात सह आरोपी न करण्यासाठी राजारामपुरीतील "डीबी'प्रमुखाकडूनच लाचेची मागणीचा हा धक्कादायक प्रकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतून पुढे आला.

पोलिस ठाण्यातील डीबी पथक सक्षम त्या ठाण्यातील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी असे मानले जाते. पथकाकडून गुन्हेगारी, अवैध धंद्यावर वचक ठेवून गुन्ह्यांचा वेळीच तपास केला जावा, असे अपेक्षित असते, पण राजारामपुरी ठाण्यातील डीबी पथक लाचेच्या मागणीत अडकले. या प्रकरणाची गंभीर दखल अपर पोलिस अधीक्षक काकडे यांनी घेतली. त्यांनी तातडीने जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना "डीबी' अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवा, असे आदेश दिले. पथकाच्या प्रत्येक कृतीला प्रभारी अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरले जाईल, याचीही जाणीव ठेवा. "डीबी'त आवश्‍यक ते बदल हवे असतील तर ते वेळीच करा, मरगळ आलेल्या पथकाना रिचार्ज करण्याच्याही सूचना दिल्या. प्राप्त झालेल्या आदेशानंतर राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सीतारम डुबल यांनी वादग्रस्त ठरलेले डीबी पथक बरखास्त केले. गुन्हेगारात पुन्हा दरारा निर्माण व्हावा

राजारामपुरीत यादवनगर, राजेंद्रनगर, विक्रमनगर अशा झोपडपट्टीचा भाग येतो. राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक अमृत देशमुख यांनी उल्लेखनीय कार्य केले होते. हद्दीतील गुन्हेगार, अवैध धंद्यावर वचक निर्माण केला होता. जिल्ह्यात कोणत्याही पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊ दे, पण राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात नको, अशी दहशत गुन्हेगारांच्या मनात निर्माण झाली होती. डीबी पथक असो किंवा नसो, पण हीच दहशत गुन्हेगारांत पुन्हा निर्माण करा आणि हद्दीतील गुन्हेगारीसह काळेधंदेवाल्यांना हद्दपार करा, अशी मागणी होत आहे.



