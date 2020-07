कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढतोयच ; 172 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह

कोल्हापूर - जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे.गेल्या सात दिवसा पासून असणारा लाॅकडाऊन आज शिथील करण्यात आला.परंतु बाधितांचे आकडे कमी होत नाहीत. आज दुपारी बारा वाजेपर्यंत 172 कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण समोर आले आहेत.यापैकी कोल्हापूर शहरातील 73 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. इचलकरंजीतील सिद्धार्थ सोसायटी 4

कोले मळा 1

जामदार मळा 1

यशवंत कॉलनी 4

पाटील मळा कबनूर 2

जिजामाता सोसायटी 1

रामनगर 1

सरस्वती मार्केट 1

राजेश्वरी नगर 4

मराठा चौक 1

जवाहर नगर 2

अमराई रोड 1

चंदुर रोड 1 ​ कोल्हापूर शहर माधुरी बेकरी 4

शिवाजी पेठ 1

पन्हाळा 1

उमा टॉकीज 6

राजारामपुरी 4

दिलबहार तालीम 2

फिरंगाई गल्ली 2

टिंबर मार्केट 2

आईचा पुतळा राजारामपुरी 3

दौलत नगर 1

रंकाळा टॉवर 8

यादव नगर 6

शिवाजी पेठ 6

रविवार पेठ 5

लक्ष्मीपुरी 2

अयोध्या अपार्टमेंट 1

विक्रम नगर 1

कणेरीवाडी 1 इतर.. कोवाड चंदगड 1

नागदेववाडी 2

संकेश्वर बेळगाव 1

गोकुळ शिरगाव 1

ताराबाई पार्क 1

तारदाळ 1

हातकणंगले 6

दातार मळा इचलकरंजी 2

संभाजीनगर 3

कासार्डे शाहूवाडी 1

औकली 4

येळणे 1

शित्तुर तर्फ मलकापूर 2

शित्तुर वरून 2

गारगोटी भुदरगड 1

सोनारवाडी 1

गारगोटी 1

शारदा विहार 1

हरिओमा्नगर 1

सरदार कॉलती 3

राजारामपुरी 1

नंदवाळ 1

सीपीआर 2

टाकाळा 1

न्यू शाहूपुरी 1

राज्याेपाथेनगर 2

रविवार पेठ 2

कसबा बावडा 1 संपादन - मतीन शेख

Web Title: Corona infection is on the rise in Kolhapur district