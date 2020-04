सौद्याअभावी तंबाखू उत्पादक संकटात ; लाॅकडाऊनचा फटका...

निपाणी - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने तब्बल ३९ दिवस लाॅकडाऊन केल्यामुळे निपाणीसह परिसरातील साडेचार हजार एकरात तंबाखू उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना फटका सहन करावा लागला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात व्यापाऱयांनी किरकोळ खरेदीस प्रारंभ केला होता. लाॅकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार थांबल्याने निपाणीसह परिसरातील बाजारपेठेतील तंबाखू सौद्ये बंद झाले आहेत. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना अद्याप मे महिन्यापर्यंत थांबावे लागणार आहे. सध्या वळीव पावसाने हजेरी लावल्यामुळे अनेक शेतकरयांना तंबाखू ठेवायचा कुठे ही चिंता सतावत चालली आहे. बरयाच शेतकऱयांची घरे जुन्या पद्धतीची असून त्या घरात विक्री न झालेला तंबाखू ठेवला आहे. मात्र वळिवाचा पाऊस व वारे आले की जुन्या घरात पावसाचे पाणी येत आहे. त्यामुळे ढगाळ वातावरण होताच, शेतकऱयांची तारांबळ उडत आहे. वर्षभर काबाडकष्ट करून पिकविलेला तंबाखू शेतकरी जीवापाड जपून ठेवत आहे. मात्र वळीव पावसाने त्याची धडधड वाढत चालली आहे. वाचा - साहेब... हवी तर कोथींबीर घरी घेऊन जा. पण, अशी गटारीत टाकू नका... पावसाची हवा तंबाखूला लागली की त्यामध्ये गाठी तयार होतात. त्यामुळे असले तंबाखू घेण्यास व्यापारी धजद नाहीत. त्याची खरेदी केलीच तर अगदी किरकोळ दराने ते घेतात. त्यामुळे पर्यायी त्याचाही फटका शेतकरयांना सहन करावा लागतो. गेल्या चार यंदा प्रथमच तंबाखूला चांगला दर मिळू लागला आहे. शहरासह ग्रामीण भागात तंबाखूचा तुटवडा असल्यामुळे बाजारात त्याचे दर तेजीत होते. बरयाच व्यापाऱयांनी कापशी खोऱयासह जवारी पट्यातील एक हजार बोदांची खरेदी केली आहे. त्याला १०० ते १५० रुपये दर दिला आहे. त्यामुळे यंदाही चांगला दर मिळणार आहे. फेब्रुवारीच्या मध्यंतरी काही व्यापारयांनी ग्रामीण भागातील तंबाखूची खरेदी केली असून दरही केला आहे. मात्र त्याची उचल न झाल्यामुळे शेतकऱयांना तो तंबाखू व्यवस्थित ठेवावा लागत आहे. केवळ एक ते दोन दिवस उचल होऊन ती बंद झाली आहे.

`अद्याप ग्रामीण भागात साठ टक्के शेतकऱयांचा तंबाखू विक्रीअभावी तसाच आहे. त्यामुळे लाॅकडाऊननंतर मे महिन्यात पुन्हा सौद्ये सुरु होण्याची शक्यता आहे. कारण बाजारपेठेत तंबाखूचा तुटवडा आहे.`

- एल. बी. खोत,

तंबाखू उत्पादक शेतकरी, जत्राट

`लाॅकडाऊननंतर तंबाखू सौदे होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. ज्या व्यापाऱयांना गरज आहे. ते त्याची खरेदी करतील मात्र सध्या तंबाखूवर प्रक्रिया करण्याचा कालावधी संपला असून वळीव पावसाला प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे अडचणी येतात.`

- उस्मानगणी पटेल,

तंबाखू व्यापारी, निपाणी



Web Title: corona lock down effect on tobaco seling in nipani