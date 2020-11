कोल्हापूर : कोरोना महामारीची दुसरी लाट कोल्हापुरात येऊ नये, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली जात असताना ही लाट आली तर लोकांवर तातडीने उपचार करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येत आहे. महापालिकेच्या आयसोलेशन हॉस्पिटलमध्येही सीपीआर पाठोपाठ ऑक्‍सिजन टॅंक उभा केला जाणार आहे. सहा हजार लिटर क्षमतेचा हा ऑक्‍सिजन टॅंक असणार आहे.

शहरात कोरोनाचा 15 जुलैनंतर मोठ्या प्रमाणात प्रसार सुरू झाला. 15 जुलै ते 30 सप्टेंबर या अडीच महिन्याच्या काळात रुग्णसंख्येत सुमारे 11 हजारांनी भर पडली. सप्टेंबरअखेर 13 हजारावर रुग्ण कोल्हापूर शहरात आढळून आले. कोरोनाच्या या पिग पीरियडमध्ये शहरातील आरोग्य यंत्रणेवर भार पडला. महापालिका, सरकारी रुग्णालयाप्रमाणेच खासगी रुग्णालयेही हाऊसफुल्ल होती. त्यानंतर बऱ्याच रुग्णांवर घरीच उपचार केले. या प्रक्रियेनंतर ऑक्‍टोबरपासून म्हणजेच दीड महिन्यापासून कोरोनाची लाट थोपविण्यात यश आले; पण आरोग्य विभागाकडून वर्तविल्या जाणाऱ्या अंदाजानुसार दुसरी लाट येण्याची शक्‍यता आहे. त्यादुष्टीने राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागानेही महापालिकेला मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. दुसऱ्या लाटेत शहरात पुन्हा दोन हजारावर रुग्ण सापडतील, असा अंदाज आहे. त्यादुष्टीने प्रशासन तयारी करत आहेत. यासाठी मास्कचा वापर बंधनकारकच आहे. मास्क नाही, तर प्रवेश नाही हा नियम सर्वत्र लावला आहे. मास्क न वापरणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. अशी असेल सोय

* कोरोनाच्या एकूण रुग्णापैकी पाच टक्के रुग्णांना ऑक्‍सिजन लागेल

* दीड टक्के रुग्णांना व्हेंटिलेटरची आवश्‍यकता भासणार आहे.

*महापलिकेला केंद्र सरकारच्या पीएम केअर फंडातून 44 व्हेंटिलेटर मिळाले

* यापैकी सीपीआरकडे - 20 व्हेंटिलेटर

* महापालिकेकडे - 14 व्हेंटिलेटर

* उर्वरित व्हेंटिलेटर इचलकंरजी, गडहिंग्लज रुग्णालयाकडे आहेत पाच ते सहा व्हेंटिलेटरच्या सॉफ्टवेअरची समस्या आहेत. देखभालीसाठी नियुक्त कंपनीचे अभिंयता या आठवड्यात कोल्हापुरात येउन हे व्हेंटिलेटरची तपासणार आहेत.

- निखिल मोरे, उपायुक्त, महापलिका.

