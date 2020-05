बाहेरच्यांनीच आणला कोरोना 

कोल्हापूर : जिल्ह्यात कोरोनाच्या आतापर्यंतच्या रुग्णांची नोंद जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. यात 21 लोक मुंबईमधून कोल्हापुरात कोरोना घेऊन आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा कोरोनामुक्त होणार म्हणत आनंद व्यक्त करणाऱ्या कोल्हापूरकरांच्या मनात धडकी भरली आहे. जिल्हा कोरोनामुक्त होईल, अशी अपेक्षा होती. यातच सरकारने लॉकडाउनमुळे अडकून पडलेल्या लोकांना आपापल्या जिल्ह्यात जाण्याची परवानगी दिली. अटी, शर्तींसह या जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाता येऊ लागले. त्या आधी बेकायदेशीर प्रवास करत मुंबई येथून कर्नाटककडे जाणारा एक कंटेनर पकडला. यात 19 आणि 20 एप्रिलला दोघे कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे समोर आले. दरम्यान, मुंबईतूनच आजपर्यंत तब्बल 21 लोक कोल्हापूरमध्ये कोरोना घेऊन आले आहेत. याशिवाय, भक्तिपूजानगरमधील पहिला रुग्ण पुण्यातून आला. 27 मार्चला त्यांना कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर याच ठिकाणी राहणाऱ्या त्यांच्या बहिणीला संपर्कात आल्यामुळे कोरोना झाला. दरम्यान, रविवारपासून (ता. 10) सलग सहा दिवसांत मुंबईहूनच आलेल्या 13 जणांना कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे, लॉकडाउनचे तंतोतंत पालन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोल्हापूरवासीयांचे ग्रीन झोनचे स्वप्न भंगले आहे. मुंबईव्यतिरिक्त सातारा, दिल्ली, सोलापूर, राजस्थानमधून आलेल्या लोकांनी कोल्हापुरात कोरोना आणून रुग्णसंख्येत भर घातली. तर कोरोना झालेल्यांच्या संपर्कात आल्यामुळे कोरोना झालेल्या कोल्हापुरातील शाहूवाडी, पन्हाळा, भक्तिपूजानगर, चंदगड, इचलकरंजीतील काही लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला.

* कोल्हापुरात एकूण 43 कोरोना (17 मेअखेर नोंद)

* मुंबईहून आलेले : 21

* सोलापूर : 5

* पुणे : 1

* सातारा प्रवास करून (कसबा बावड्यातील) : 1

* दिल्ली : 1

* पालघर : 1

* अंबरनाथ : 1

* तमिळनाडू : 1

* कोल्हापूरमधील स्थानिक : 10

सध्या कोल्हापूरमध्ये कोरोना रुग्णांची स्थिती :

यापैकी बरे झालेले रुग्ण : 12

मृत्यू : 1

उपचार घेत असलेले रुग्ण : 30



Web Title: Corona was brought in by outsiders