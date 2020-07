कोल्हापूर : गणेशोत्सवात गुन्हेगारांना हद्‌पार करण्याची प्रक्रिया राबविताना कोरोना संकटाचा अडथळा राहणार आहे. जिल्हाबंदीमुळे हद्‌पारीची प्रक्रिया राबविताना अनेक प्रश्‍नांचा सामना यंत्रणेला करावा लागणार आहे. गणेशोत्सव उत्साहात व शांततेत पार पाडण्यासाठी दरवर्षी पोलिस प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. जिल्ह्यातील तालीम मंडळाच्या शांतता बैठका, मिरवणूक मार्गावर आवश्‍यक त्या उपायोजना, गणेश आगमण व विसर्जन मिरवणुकीचे व बंदोबस्ताचे नियोजन अशा विविध गोष्टी पोलिस यंत्रणा करते. त्याचबरोबर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारांवर हद्‌पारीची कारवाई केली जाते. गुन्हेगारांवरील दाखल गुन्हे, त्याचा मागील इतिहास या संबधीची माहिती त्या त्या पोलिस ठाण्याकडून संकलित केली जाते. यात कोणाला जिल्ह्यातून, कोणाला तालुक्‍यातून हद्‌पार करायचे की गुन्हेगारांना केवळ गणेशोत्सवापुरते स्थानबद्ध करायचे याबाबतचे प्रस्ताव तयार केले जातात. ते वरिष्ठांकडून मंजुरीसाठी त्याला संबधित यंत्रणेकडे पाठविले जातात. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाई केली जाते. सध्या कोरोनाच संकट उभे आहे. अद्याप जिल्हाबंदी लागू आहे. यंदाचा गणेशोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करण्याची भूमिका तालीम मंडळांकडून घेतली जात आहे. त्याला समाजाचीही साथ मिळत आहे. तरीही पोलिस प्रशासनाकडूनही गणेशोत्सवाच्या नियोजनाबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दक्षतेचा भाग म्हणून गुन्हेगार व समाजकंटाविरोधात हद्‌पारीची कारवाई केली जाईल, अशी शक्‍यता आहे. जर ही प्रक्रिया राबविली गेली तर गुन्हेगाराला जिल्हातून हद्‌पार कसे करायचे अगर बाहेरील जिल्ह्यातील हद्‌पार गुन्हेगार जिल्ह्यात आला तर त्याला क्वारंटाईन करण्यापासूनची पोलिस ठाण्यातील हजेरीपर्यंतचे नियोजन करावे लागणार आहे. गतवर्षीची स्थिती...

जिल्ह्यातून हद्‌पार - 413

तालुक्‍यातून हद्‌पार - 318

तात्पुरते स्थानबद्ध - 811 दृष्टिक्षेप

- प्रशासनाकडून गणेशोत्सव नियोजनाच्या हलचाली

- गुन्हेगार आला तर क्वारंटाईन करण्याचा प्रश्‍न

- पोलिस ठाण्यात हजेरीचे करावे लागणार नियोजन

- अद्याप जिल्हाबंदी लागू





