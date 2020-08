विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकाकडून "ऑनलाईन शाळा' ऍपची निर्मिती

कागल (कोल्हापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन शिक्षणासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या संकल्पनेतून "ऑनलाईन शाळा' ऍपची निर्मिती केली आहे. गुरुवारी (ता.13) तालुक्‍यातील निवडक तंत्रस्नेही शिक्षकांना त्याचा प्रत्यक्ष वापराविषयी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांच्याहस्ते "ऑनलाईन शाळा' या ऍपचे उद्‌घाटन करण्यात येणार आहे.

कोरोनामुळे डिजिटली शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचा लर्निंग प्रोग्रेस व युजेस ट्रॅकिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने सध्या शिक्षक व्हाट्‌सऍपच्या माध्यमातून ज्ञानदान करीत आहेत. परंतु होम लर्निंगसाठी व्हाट्‌सअँप व इतर माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पुरवविलेल्या साधनांमधून विद्यार्थी खरंच शिकत आहेत का? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. हीच गरज ओळखून ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मार्गदर्शनाखाली "टीच अँड लर्न फ्रॉम होम' साठी राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त तंत्रस्नेही शिक्षक संदीप गुंड व दीप फाउंडेशनने "ऑनलाईन शाळा' नावाचा अँड्रॉइड डिजिटल फ्लॅटफॉर्म (ऍप) विकसित केला आहे.

याच्या मदतीने शिक्षक अभ्यासाचे नियोजन करून विद्यार्थ्यांच्या स्मार्टफोनवर ब्रॉडकास्ट करू शकेल तसेच विद्यार्थ्यांचा लर्निंग प्रोग्रेस व युजेस ट्रॅक करून विद्यार्थी शिकत असल्याचे अहवाल शिक्षकांना देता येतील. यात स्मार्ट फोन असणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला तसेच शिक्षकांना स्वतंत्र ऍप्लिकेशन मुश्रीफ फाऊंडेशनच्यावतीने मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण विभागाकडून स्मार्ट फोन असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ऍपमध्ये आहेत या सुविधा

"ऑनलाईन शाळा' ऍपमध्ये व्हिडिओ स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंगची सुविधा देण्यात आली आहे. शिक्षकांना आपल्या लॉगिनवर लेसन प्लॅन करून ब्रॉडकास्ट केलेला धडा किती विद्यार्थ्यांनी अटेंड केला याचा अहवाल देता येतो. डिजिटल लायब्ररीचामध्ये शिक्षकांनी ब्रॉडकास्ट केलेल्या धड्याच्या संदर्भात दिलेले विविध डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस विद्यार्थी लॉगिनला ऍक्‍सेस करता येतात. असाइनमेंट, क्विजवर विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या रिस्पॉन्सचे रिपोर्टस पाहता येतात. संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: Creation of "Online School" app by teacher for students