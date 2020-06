बांधकामासाठी स्थानिकांना क्रेडाई देणार प्रशिक्षण 

कोल्हापूर : सेंट्रीग कामगार आणि गवंड्याना प्रशिक्षणाबरोबरच कामगार नोंदणी करून त्यांचे कल्याण करण्याचे प्रयत्न क्रेडाईकडून सुरू आहेत. सध्या जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायिकांना 800 कामगारांची आवश्‍यकता आहे. स्थानिक सेंट्रींग कामगार आणि गवंड्यांची माहिती घेण्याचे काम क्रेडाई संस्थेकडून सुरू झाले आहे. संस्थेतर्फे 15 दिवसांत आकड्यांची जुळवाजुळव करून त्यांना प्रशिक्षणाची माहिती देणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे परप्रांतीय कामगार त्यांच्या गावी गेले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायिकांना फटका बसला आहे. हे कामगार परत येतील याची खात्री नाही. त्यामुळे स्थानिकांना सेंट्रींग आणि गवंडी कामाचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी क्रेडाईने पुढाकार घेतला आहे. सध्या प्रत्येक ठेकेदाराकडे किती कामगार आहेत, किती कामगारांची कमतरता आहे?. याची माहिती घेण्याचे काम क्रेडाईकडून सुरू आहे. अनेक कामगार पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांकडूनही कामगारांची माहिती संकलन करण्याचे काम सुरू झाले आहे. 14 दिवसात नेमक्‍या किती आणि कोणत्या कामगारांना प्रशिक्षण द्यायचे हे ठरेल. त्यानंतर एक मोबाइल क्रमांक जाहीर करून तेथे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले जाईल. यात मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्येक कामगारांला थेट बांधकामाच्या ठिकाणी नेण्यात येईल. तेथे त्याला आवश्‍यक कामाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी क्रेडाई उचलणार आहे. अनेक कामगारांची नोंदणी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे केली जात नाही. मात्र क्रेडाई यासाठी पुढाकार घेणार आहे. शासनाकडून 48 प्रकारचे फायदे या नोंदणीमुळे कामगारांना मिळू शकतात. काही अटींच्या भितीमुळे काही ठेकेदारांनी आणि कामगारांनी नाव नोंदणीकडे करत नाहीत. मात्र क्रेडाई प्रशिक्षणाबरोबरच कामगारांची नोंदणी करणार आहे.

- विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष, क्रेडाई, कोल्हापूर

