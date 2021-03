कोल्हापूर : ट्रीपल मोक्यासह तब्बल 20 गुन्हे दाखल असलेल्या आप्पा उर्फ सुभाष माने याच्यासह पाच गुन्हे दाखल असलेला त्याचा साथीदार पप्पू उर्फ सुहास किसन सोनवलकर या दोघांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी अटक केली. बेळगावमध्ये एका ज्वेलर्सची रेकी करून ते कोल्हापुरात आले असता काल सायंकाळी शिवाजी विद्यापीठ परिसरात ही कारवाई केली. यामध्ये झालेल्या झाटापटीत आप्पा त्याच्या कंबरेला असलेले पिस्तूल काढण्याचा प्रयत्न करीत होता. मात्र पोलिसांनी त्याला रोखल्यामुळेच फायरींग झाले नाही. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक तानाजी सावंत यांच्या टीमने ही कारवाई केली. त्यांच्याकडील पिस्टलसह जीवंत राऊंड जप्त केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. खारघर (नवी मुंबई), कोलोडी (कोल्हापूर) आणि राजगड (पुणे ग्रामीण) अशा तीन ठिकाणी आप्पावर मोकाची कारवाई झाली आहे. अप्पा उर्फ सुभाष ज्ञानदेव माने (वय 32 तामशेतवाडी, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) असे त्याचे नाव असून त्याचा साथीदार पप्पू उर्फ सुहास किसन सोनवलकर (वय 24, रा.वडले, ता. फलटण, जि. सातारा) या दोघांना अटक केली. त्यांच्याकडून राऊंडसह लोड असलेल्या प्रत्येकी एक पिस्टल, सहा राऊंड भरलेली एक मॅगजीन, पाच राऊंड असे दोन्ही आरोपींकडून 20 जीवंत राऊंड, तीन मॅगजीन, पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहेत. त्यांच्याकडील मोटारसायकलही ताब्यात घेतली असून आज दुपारनंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येत असल्याची माहिती अधीक्षक बलकवडे यांनी दिली. हेही वाचा - सत्यजित पाटील यांचा सन्मान महाविकास आघाडीनेच केला वेशांतर करून पोलिस असल्याचे भासवून पुणे ग्रामीण परिसरातील राजगड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत त्यांनी बालाजी ज्वेलर्स मध्ये गुन्ह्यातील सोने तुमच्या येथील असल्याचे सांगून लुटण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सराफाला शंखा आल्यामुळे त्याने अधिक चौकशी करताना तेथे त्यांनी फायरिंग करून 17 तोळे सोने लुटण्याची ही घटना घडली आहे. त्यानंतर त्याला तेथे मोका लावण्यात आल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक तानाजी सावंत यांनी सांगितले. आप्पावर कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, सातारा, मुंबई, उस्मानाबाद जिल्ह्यात गुन्हे दाखल आहेत. आप्पावर दरोडा, लुट, खंडणी सारखे गुन्हे दाखल आहेत. कोडोलीतील एका गुन्ह्यात तो स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांना हवा होता. यापूर्वी कोडोलीतील गुन्ह्यात दोघांना अटक केली असून एक अद्याप फरार असल्याचेही निरीक्षक सावंत यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस अपर पोलिस अधीक्षक तिरुपती काकडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सत्यराज घुले, यांच्यासह स्थानिक गुन्हे अन्वेषणची टीम होती.

