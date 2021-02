गडहिंग्लज : नांगनूर (ता. गडहिंग्लज) येथे हिरण्यकेशी नदीकाठावर मगरीचे दर्शन घडले. साडेसात ते आठ फूट लांब असणाऱ्या या मगरीच्या वावरामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दक्षतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. हिरण्यकेशी नदीत मगरींचा वावर वाढला आहे. निलजी, हेब्बाळ, नूल, कडलगे, खणदाळ परिसरांत यापूर्वी मगरीने दर्शन दिले होते. आज सकाळी नांगनूरजवळ तिचे दर्शन घडले. नांगनूर-गोटूर बंधाऱ्याजवळ रायगोंडा नार्वेकर यांचे शेत आहे. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ते गवत कापण्यासाठी गेले होते. यावेळी त्यांना मगरीचे दर्शन झाले. सुमारे साडेसात ते आठ फूट लांबीची ही मगर अर्धा तास नदीकाठावर होती, तर दुपारी दोनच्या सुमारास संकेश्‍वर हद्दीतील डॉ. भिडे यांच्या शेतात ती दिसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. दरम्यान, वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा मगरीचे दर्शन घडले. या पथकात वनपाल बी. एल. कुंभार, वनरक्षक रणजित पाटील, आर. आर. नाईक, नागेश खोराटे यांचा समावेश होता. मगरीचा वावर असल्याने नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन तहसीलदार दिनेश पारगे यांनी केले आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

