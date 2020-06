गडहिंग्लज : निसर्ग चक्रीवादळाच्या पावसाचे ते तीन दिवस. सर्वत्र झालेले मॉन्सूनसदृश वातावरण. याच हवामानावर विश्‍वास ठेवून शेतकऱ्यांनी कुरीवर मूठ ठेवली अन्‌ खरिपाची पेरणी केली. तीन दिवसांनंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती. पाऊस गेला आणि कडक ऊन पडले. गेले आठ दिवस हे वातावरण कायम आहे. परिणामी सोयाबीन आणि भुईमुगाची पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. पावसाच्या ओढीने बियाण्यांच्या उगवणीवर परिणाम होणार आहे. म्हणून या पिकांच्या सुमारे 8 ते 10 हजार हेक्टरवर दुबार पेरणीचे संकट गडद होत आहे. जूनच्या पहिल्या तीन दिवसांत सर्वत्र मॉन्सूनसदृश वातावरण आणि सरीवर सरी कोसळत असल्याने त्यावर विश्‍वास ठेवून शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या कामात झोकून दिले. प्रामुख्याने जिल्ह्यात भात, सोयाबीन, भुईमुगाची कमी अधिक प्रमाणात पेरणी झाली. शिरोळ, हातकणंगले तालुक्‍यांत दरवर्षी साधारण 15 ते 20 जूननंतर पेरणीला वेग यायचा; परंतु यंदाच्या जूनमधील पहिल्या तीन दिवसांच्या मॉन्सूनसदृश वातावरणावर विश्‍वास ठेवून तेथील शेतकऱ्यांनीही सोयाबीन व भुईमुगाची पेरणी केली. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्‍यांत ही परिस्थिती आहे. पेरलेल्या भाताची उगवण चार दिवसांत होते; परंतु सोयाबीन व भुईमुगाचे तसे नाही. त्याला अंकुर फुटण्यास किमान आठ दिवस लागतात. पेरणीच्या वेळी जमिनीतील ओल किती प्रमाणात आहे, हे महत्त्वाचे आहे. ओल असलेल्या जमिनीत पेरणीचे सोयाबीन व भुईमुगाचे अंकुर फुटले आहेत; परंतु त्यांना लवकर पाणी न मिळाल्यास ते सुद्धा धोक्‍याच्या पातळीवर असतील. माळरानात आणि पाण्याची व्यवस्था नसलेल्या क्षेत्रातील सोयाबीन व भुईमूग बियाण्यांच्या उगवणीवर परिणाम झाला आहे. काही ठिकाणचे बियाणे पिठाळणीच्या प्रक्रियेत आहे. या ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट निश्‍चित मानले जाते. शेतकऱ्यांनी पैसे खर्च करून चांगली बियाणे आणली. खतांची मात्रा दिली. तणनाशक मारले. हा त्यांचा सारा प्रयत्न पाण्यात जाण्याची भीती आहे. पुरेशा ओलीतच करा पेरणी

भात पीक धोक्‍याबाहेर आहे. भुईमूग व सोयाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाण असल्याने त्याच्या पेरणीसाठी पुरेशी ओल गरजेची असते. ज्वारीलाही ओल महत्त्वाची आहे. भुदरगड, आजरा, चंदगड तालुक्‍यांत व गडहिंग्लजच्या पाणथळ भागात या पिकाच्या उगवणीला अडचण नाही; परंतु गडहिंग्लज, हातकणंगले, शिरोळ, कागल या भागांत सोयाबीन, भुईमूग व ज्वारी उगवणीवर पावसाच्या ओढीमुळे मोठा परिणाम जाणवणार आहे. यापुढेही पुरेशी ओल पाहूनच या पिकांची पेरणी करावी, असा सल्ला उपविभागीय कृषी अधिकारी डॉ. नंदकुमार कदम व तालुका कृषी अधिकारी पोपट पाटील यांनी दिला आहे. kolhapur

Web Title: Crops At Risk Level Due To Lack Of Rain Kolhapur Marathi News