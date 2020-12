कोल्हापूर : एसटी बसची बेल वाजवणे, तिकिटाचे पैसे मोजणे आणि थांब्यावर प्रवासी संख्या नोंदवण्यात एसटी कंडक्‍ट्रर अमोल आळवेकर गुंतलेले असतात. याच एसटी कंडक्‍ट्ररने मनगटाच्या आत्मविश्‍वासावर माळशेज घाटातील चार सुळक्‍यांवर यशस्वी गिर्यारोहण करत एसटी महामंडळाच्या लौकिकाला बळ दिले आहे.

संभाजीनगर आगारातील कंडक्‍ट्ररच्या या यशस्वी मोहिमेबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. 22 ते 24 डिसेंबर या कालावधीत गिर्यारोहणाची मोहीम फत्ते करून अमोल कोल्हापुरात आले. त्यांनी जुन्नर तालुक्‍यातील जीवधनजवळील वानर लिंगी, खडा पारसी जुन्नर नाणे घाट ( उंची 330 फुट), * माळशेज गाटातील माळशेज लिंगी (उंची 120 फूट) , * फंट्या ( उंची 120 फूट), * सांगनोरे (उंची 70 फूट) या उंच सुळक्‍यावर गिर्यारोहण केले आहे.

अमोल गेली 17 वर्षे एसटी महामंडळात कंडक्‍टर म्हणून काम करतात. कर्तव्याबरोबर त्यांनी गिर्यारोहणाचा छंद जोपासला आहे. व्यक्तीगत स्तरावर रजा घेऊन ते गिर्यारोहण करतात. यापूर्वी ही महाराष्ट्रातील 9 सुळके, हिमालयातील 4 सुळके, देवतिब्बा, नोरबू हे सुळके पार केले आहेत. अमोल यांनी गिर्यारोहणातील सिक्विनेस क्‍लायंबिंग या तंत्राचा वापर करून गाईड मन, मिडल मन, एण्ड मन अशी अरोहनाची तांत्रिक पद्धत वापरली. प्रत्यक्ष गिर्यारोहणातील आधुनिक साधनांपैकी, माऊंटनेरिंग रोप, रॉक पिटॉन, कॅरॅबिनर, व्किक ड्रॉ, टेप सिलिंग, इंटीरिअर (लॅडर), डायनामा, हॅमर यांचा वापर केल्याने ही मोहीम यशस्वी करण्याला बळ मिळाले. चिमणी क्‍लायबिंग, क्रॅक क्‍लायबिंग, ओव्हर हॅंग असे येणार प्रस्तराचे भाग कुशलतेने पार करीत अमोल यांनीही मोहीम फत्ते केल्याचे सांगितले. मोहिमेत मंगेश कोयंडे, अरविंद नेवले यांचाही सहभाग लाभला. मदत कार्यातही आघाडीवर

डोंगर दरीत अपघात झाल्यास तातडीने मदत कार्य करण्यासाठी एसटी महामंडळाने आपत्कालीन मदत पथक तयार केले आहे. या पथकाची धुराही अमोल यांनी सांभाळली आहे. सध्या अमोल या पथकात कार्यरत आहेत.

