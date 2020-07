खरेदीसाठी लोकांच्या झुंडी..  कोरोनाचा लोकांना पडला विसर 

कोल्हापूर : उद्यापासून (ता. 20) लॉकडाउन सुरू होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी आज अभूतपूर्व गर्दी झाली. सायंकाळी सातनंतरही दुकानासमोर रांगा कायम राहिल्या.

पेट्रोल पंप, भाजी मंडई, किराणा मालाची दुकाने, बेकरी, मिठाईची दुकाने, मार्टमध्ये लोकांची झुंबड उडाली. सायंकाळी सातनंतरही गर्दी कायम राहिली.

सकाळी सातपासूनच मुख्य रस्त्यावर वर्दळ सुरू झाली. दुपारपर्यंत फळभाज्या, तसेच पालेभाज्या संपल्या तर करायचे या भीतीपोटी भाजी खरेदीसाठी गर्दी झाली. कोणतीही भाजी घेतली तरी अर्धा किलोचा दर 30 ते 40 रुपयांच्या खाली नव्हता. एरव्ही विक्रेते भाजी घ्या, म्हणून ग्राहकांच्या मागे लागतात आज घेणार असाल तर घ्या, दरात काही कमी जास्त होणार नाही, असे सांगितले जात होते. दुपारनंतर तर भाजी मंडईत किमान अर्धा किलो भाजी घेणार असाल तर घ्या, त्या खाली काही विचार नका करू, असा सल्लाच ग्राहकांना दिला गेला.

प्रमुख रस्त्यावर गर्दी, बाजारपेठेत तर त्याहून अधिक वर्दळ असे चित्र शहराच्या विविध भागांत होते. किराणा मालाच्या दुकानांसमोर सकाळपासूनच रांगा लागल्या. साखर, चहा पावडर, इथपासून डाळी खरेदीसाठी लोक रांगेत थांबून होते. अत्यावश्‍क सेवा वगळून अन्य नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल मिळणार नसल्याने पंपावर वाहनांच्या रांगा लागल्या. काही पंपचालकांनी जादा टॅंकर मागवावे लागले.

तपोवन मैदान, पंचगंगा नदीकाठ, कपिलतीर्थ मंडई, शिंगोशी मार्केट, नार्वेकर मार्केट, राजारामपुरी, लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी, महाद्वार रोड, जोतिबा रोड दिवसभर गर्दीने गजबजून गेला. उपनगरातही रस्त्याकडेला मंडई भरते तेथेही सकाळपासूनच गर्दी झाली. पावभाजीसाठीचे पाव, ब्रेड, खारी, बटर, टोस्ट, बिस्किटे खरेदीसाठी गर्दी झाली. बेकरीमालकांची कपाटे सायंकाळीपर्यंत रिकामी झाली. वाईन दुकांनासमोर दिवसभर रांगा

सोमवार गटारी अमावस्या आजच लोकांनी साजरी केली. मटण तसेच चिकनच्या दुकांनासमोर सकाळी सातपासून लोक वेटिंगवर होते. श्रावण सुरू होत असल्याने मांसाहारी थव्वयांनी आजच ताव मारला. मटण मार्केट, शहराच्या विविध भागांतील मटण दुकाने, शहरालगत असलेली मटण दुकाने आज हाउसफुल्ल झाली होती. वाईन्सच्या दुकानात दिवसभर गर्दी होती सायंकाळी सात वाजता दुकाने बंद होणार असल्याने पाचनंतर मोठ्या रांगा लागल्या. दिवाळीच्या खरेदीचे चित्र

गणेशोत्सव अथवा दिवाळीत जशी रस्त्यावर गर्दी असते असेच चित्र शहरात नजरेस पडत होते, सायंकाळी साडेसातनंतर दुकानाची शटर बदं होऊ लागली आणि रस्त्यावरची गर्दी कमी होऊ लागली. कोरोनाच्या काळात गर्दी करू नये, सुरक्षित अंतर ठेवावे, असे किती आवाहन केले तरी लोक काही त्याला जुमानत नसल्याचे आजच्या गर्दीवरून स्पष्ट झाले.



Web Title: Crowds of people for shopping .. People forgot about Corona