इचलकरंजी पालिकेचे रोजचे उत्पन्न दोन हजार रुपये 

इचलकरंजी : कोरोनामुळे इचलकरंजी पालिकेचे आर्थिक चक्र पूर्णपणे ठप्प राहिले आहे. दररोज लाखो रुपये उत्पन्न असणाऱ्या या पालिकेत केवळ दोन हजार रुपये दररोज जमा होत आहेत. अपेक्षित घरफाळा वसुली झालेली नाही, तर दुसरीकडे विविध शासकीय अनुदानाची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राखीव वेतन निधी वापरण्याची वेळी आहे. एकूणच उत्पन्न व खर्च याचा मेळ कसा घालायचा, या विवंचनेत पालिका प्रशासन आहे. सध्या केवळ बाजार कर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयातील केस पेपरचे उत्पन्न असे दररोज सरासरी दोन हजार रुपये इतकेच पालिकेत जमा होत आहेत. तुलनेने खर्च मात्र कमी झालेला नाही. मुळात सहायक अनुदानात कपात झाल्यामुळे 90 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पालिकेला तूर्तास तरी पाणी सोडावे लागले आहे. पालिकेच्या माध्यमातून विविध विकासकामे केली जात असतात; पण "कोरोना'मुळे किमान एक वर्षभर तरी विकासकामे ठप्प होणार आहेत. त्यामुळे नवीन निविदांना ब्रेक लागणार आहे. हक्काचे 9 कोटींचे उत्पन्न थांबले ः

शहरात लॉकडाऊन झाल्यामुळे पालिकेची आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कटली आहे. साधारणपणे दरवर्षी 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त घरफाळा व पाणीपट्टी वसुली केली जाते. मार्चमध्ये दररोज लाखो रुपयांची वसुली होते; पण कोरोनाच्या संकटामुळे या वसुलीवर परिणाम झाला आहे. केवळ 64 टक्के इतकाच घरफाळा व पाणीपट्टी वसुली झाली आहे. त्यामुळे यातून मिळणारे हक्काचे सुमारे 9 कोटी रुपयांचे उत्पन्न थांबले. उर्वरित घरफाळा वसुली करणे पालिकेसमोर मोठे आव्हानच असणार आहे. राखीव वेतन निधी मोडण्याची वेळ

या महिन्यातील सहायक अनुदान कधी मिळणार याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे पालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने राखीव वेतन निधीतून या महिन्याचे वेतन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 25 टक्के कपात करण्यात येणार आहे; मात्र चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात केली जाणार नाही. सध्या सुमारे बाराशेहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. मक्तेदारांची देणी थकली

शंभर कोटींहून अधिक देय देणी असलेली इचलकरंजी पालिका कर्जमुक्त झाली होती; पण शासनाकडून येणारा कोट्यवधींचा निधी थांबला आहे. दुसरीकडे विविध विकासकामांची मक्तेदारांची कोट्यवधींची देय देणी थकली आहेत.



