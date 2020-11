दाजीपूर अभयारण्य पर्यटकांसाठी खुले, खसगी वाहनांना अभयारण्य क्षेत्रात बंदी

राधानगरी ः जागतीक वारसा स्थळाचे कोंदण लाभलेले जैवविविधतेने संपन्न दाजीपूर अभयारण्य आजपासून पर्यटकांसाठी खुले झाले. मात्र यंदाच्या पर्यटक हंगामापासून पर्यटकांच्या खाजगी वाहनांना अभयारण्य क्षेत्रात बंदी लादण्यात आली आहे. आता यापुढे स्थानिक समितीकडे नोंदणी झालेल्या, वाहनातूनच 'जंगल सफारी' करता येणार आहे. त्यासाठी समितीने भाडेतत्त्वावर पर्यटकांसाठी वाहनांची व प्रशिक्षित गाईडची सुविधा देण्यात येणार आहे.

गेल्या सहा दशकांपासून पर्यटकांच्या खाजगी वाहनांना अभयारण्य क्षेत्रात प्रवेशाची मुभा होती. यंदा पहील्यांदाच आधी कोरोना आणि नंतर पावसामुळे अभयारण्य तब्बल आठ महिने पर्यटकांसाठी बंद होते. आता कोरोना पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन पर्यटकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. अभयारण्य क्षेत्रात सकाळी सहापासून दुपारी अडीच वाजेपर्यंत या वेळेतच वाहनांना प्रवेश राहणार आहे. शनिवारी अचानक सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक समाधान चव्हाण, विभागीय अधिकारी विशाल माळी यांनी भेट दिली. रस्ते व पाहणी करून आजपासून अभयारण्य खुले करण्यास परवानगी दिली. यंदाचा पर्यटन हंगाम दृष्टिक्षेप-

-स्थानिक समितीकडून पर्यटकांसाठी दहा वाहनांची व्यवस्था.

-पर्यटकांच्या वाहनांसाठी दाजीपुरात सुरक्षित वाहनतळ.

-स्थानिकांच्या वाहनांचा भाडेतत्त्वावर पर्यटकांकडून वापराने रोजगाराची नवे साधन. भाडेतत्वावरील वाहनांवर समितीचे स्टिकर.

-स्थानिक समितीचे पर्यटकांवर नियंत्रण राहणार.

-जंगल सफारीसाठीच्या आठ आसन क्षमतेच्या वाहनाला अठराशे रुपये भाडे.

-अभयारण्य प्रवेशापूर्वी मास्क, सॅंनीटायझर वापर , सुरक्षित अंतराची अट.

-स्थानिक गाईडमुळे पर्यटकांना मिळणार जैवविविधता वन्य पशुपक्ष्यांची परिपूर्ण माहिती.

-जबाबदार पर्यटनांची संकल्पना पर्यटक सुरक्षिततेवर भर.

पहिल्याच दिवसापासून पर्यटकांचा ओघ सुरू झाला आहे समितीची पाच वाहने पर्यटकांना घेऊन अभयारण्य क्षेत्रात गेली तीन तासांपर्यंत वाहनांना अभयारण्य क्षेत्रात फिरता येते.

- विलास पाटील, अध्यक्ष स्थानिक परिस्थितीकीय समिती, दाजीपूर - वलवण. -संपादन - यशवंत केसरकर

