आधीच कोरोना त्यात डेंगीचा विळखा... 'या' परिसराला भरली धडकी

दानोळी : जिल्ह्यासह परिसरात कोरोनाचा प्रसार रोखण्याचे आव्हान असताना दीड-दोन महिन्यांपासून दानोळीसह परिसरात डेंगीचाही विळखा वाढू लागला आहे. शिरोळ तालुक्‍यात कोरोनाचे वाढते रुग्ण आणि आता डेंगीसदृश साथीच्या तापाचे रुग्ण यामुळे चिंता वाढली आहे. तालुक्‍यासह दानोळी परिसरातील गावांत कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. दीड-दोन महिन्यांपासून डेंगीसदृश साथीच्या तापाचे रुग्ण वाढत आहेत. आतापर्यंत शेकडो रुग्ण या साथीच्या तापात सापडले आहेत. लक्षणे असलेल्यांच्या रक्ताची तपासणी केली असता एन. एस. 1 चाचणी पॉझिटिव्ह येत असल्याने रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. गावात असे रुग्ण घरोघरी सापडत आहेत. आरोग्य विभाग व ग्रामपंचायतीने खबरदारी घेऊनही रुग्णांची संख्या वाढतच चालल्याने चिंता वाढली आहे. एकसारखी लक्षणे असल्याने अडचण

गावागावात कोरोना पोचला आहे. त्यात डेंगीचे रुग्णही वाढत आहेत. या दोन्हीत थंडी, ताप, अशक्तपणामुळे श्वसनास त्रास होणे अशी समान लक्षणे आहेत. त्यामुळे दवाखान्यात रुग्ण आले की डेंगी म्हणून उपचार सुरू करायचे की कोरोना समजून दक्षता घ्यायची, हा प्रश्न डॉक्‍टरांसमोर पडला आहे आणि धोकाही वाढला आहे. नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा

आरोग्य विभाग व ग्रामपंचायत उपाययोजना करीत आहे. आरोग्य राज्यमंत्र्यांनीही बैठक घेऊन ठोस उपाययोजनेसाठी सूचना दिलेल्या आहेत; मात्र नागरिक आवश्‍यक तेवढी दक्षता घेताना दिसत नाहीत. पाणी साठवणुकीची चुकीची पद्धत, घराभोवती अस्वच्छता यामुळे डेंगी डासांची उत्पत्ती वाढली आहे. ती कमी करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. उपाययोजना सुरू

गावात साथीच्या तापाचे रुग्ण वाढल्याने आरोग्य विभागासोबत कंटेनर सर्व्हे, प्रबोधन, घराघरांत सूचना, सार्वजनिक पाणीसाठा क्षेत्रात उपाययोजना, औषध फवारणी आदी उपाययोजना केल्या आहेत.

- सुजाता शिंदे, सरपंच, दानोळी

