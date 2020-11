फिडर सेपरेनविना वाकरेतील 15 कुटुंबांना अंधाराचा वनवास 

कोल्हापूर : दीपावलीचे आकाशकंदील, लख्ख प्रकाशाने घरदार आणि परिसर उजळून गेला आहे, मात्र या गावात 15 कुटुंब गेली सात वर्षे चक्क अंधारात दीपावली साजरी करत आहेत. स्वतंत्र घरगुती वीज फीडरलाईन नसल्यामुळे या घरातून विजेचा लपंडाव सुरू आहे. यंदाची दिवाळी ही पणत्या लावूनच साजरी केली. या प्रकाराबद्दल सात वर्षे अंधाराचा वनवास भोगावा लागत असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. शहरापासून सात किलोमीटरवर वाकरे हे गाव आहे.

वाकरे ते पोवारवाडी, दोनवडे मुख्य रस्त्यावर शेतकरी, पांडुरंग पाटील, भीमराव पाटील, अर्जुन पाटील, मारुती पाटील, प्रकाश पाटील, रघुनाथ पवार, परशुराम पवार, शंकर पाटील, ज्ञानदेव पाटील, सातापा पवार, बाजीराव पाटील, नामदेव पवार, यशवंत पाटील, मनोहर पाटील यांची घरे आहेत. सात वर्षांपूर्वी परिसरात शेतीपंपाचे व घरगुती असे विजेचे स्वतंत्र फिडर झाले; मात्र खांब नसल्यामुळे या वस्तीवर स्वतंत्र फिडर केले नाही. पंपाची वीज असल्यामुळे पूर, आपत्ती काळात वीज पूर्णपणे बंद केली जाते. यामुळे कधी रात्रीची तर कधी दिवसाची वीज मिळत नाही. विद्यार्थ्यांना दिवा मेणबत्तीच्या उजेडात अभ्यास करावा लागतो. शेतकऱ्यांचा गोठा आहे, वीज नसल्यामुळे कामे ठप्प होतात. सध्या रॉकेल मिळत नाही. त्यामुळे मेणबत्ती व तेलाचा दिवा लावावा लागतो. पंपाची वीज असल्यामुळे वीज बिलही मोठ्या प्रमाणात येत आहे. अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र फिडर करावी, यासाठी चार वर्षे ठराव दिला आहे. याबाबत महावितरण कार्यालयाशी संपर्क साधला असता ठराव आला नसल्याचे सांगण्यात आले. खांब उभा करण्याच्या कामाचे टेंडर काढण्यासाठी ताराबाई पार्क वरिष्ठांचा विषय असल्याचे सांगण्यात आले. शेती पंपाची वीज घरात असल्यामुळे वीज कपात असते. गेली सात वर्षे मागणी करूनही दखल घेतली जात नाही, लवकरात लवकर घरगुती वीज मिळावी, अन्यथा सहकुटुंब महावितरण कुडित्रे कार्यालयासमोर उपोषणाला बसू.

- पांडुरंग पाटील, शेतकरी सात खांब लागतात, पाच खांब मंजूर आहेत. दोन, तीन महिन्यांत काम पूर्ण होईल, आपत्ती काळात वीज बंद असते, इतर वेळी सिंगल फेज वीज सुरू असते.

-पी. एस. चौगुले, कनिष्ठ अभियंता, कुडित्रे महावितरण.

