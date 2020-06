राऊतवाडीत पर्यटकांच्या परवानगीवर सोमवारी होणार निर्णय

राधानगरी : पावसाला सुरुवात झाली,आता लोकांना येथील राऊतवाडी धबधब्याची वेध लागतील. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या धबधबा स्थळी पर्यटकांना परवानगी द्यायची की द्यायची नाही. याबाबतचा निर्णय सोमवारी ( ता. 15) संयुक्त बैठकीत घेतला जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाळ्यात येथील राऊतवाडी धबधबा म्हणजे वर्षा सहल अनुभवण्यासाठी मोठी पर्वणी ठरते. धबधबा वाहू लागला की मोठ्या संख्येने पर्यटक इकडे येतात. शनिवार, रविवार किंवा सुट्टीच्या दिवशी या धबधबा स्थळी प्रचंड गर्दी असते. त्यावर नियंत्रणासठी येथील पोलिसांना कसरत करावी लागते. यासाठी प्रत्येक वर्षी पाच किलोमीटरवर नाकेबंदी करण्याची नियोजन केले जाते.

मात्र यंदा कोरोणाच्या प्रादुर्भावामुळे हे स्थळ पर्यटकांसाठी खुले करायचे की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी विशेष संयुक्त बैठक तहसीलदार मीना निंबाळकर यांनी बोलविली असल्याचे समजते.

महसूल विभाग, पोलिस, वन्यजीव विभाग आणि पडळी येथील स्थानिक परिस्थितिकी विकास समिती यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. यामध्ये कोरोणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन हे वर्षा पर्यटन स्थळ खुले करायचे की नाही याबाबत निर्णय होईल.

खुले करायचे झाल्यास लोकांच्या सोशल डिस्टन्स बाबत काय भूमिका घ्यायची, गर्दीवर नियंत्रण कसे मिळवायचे हा प्रश्न पुढे येणार आहे.

"सकाळ'मधून येथील 'वर्षा पर्यटनाला संदर्भात निर्णय कधी होणार' याबाबतचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले. याची दखल घेऊन उद्याची सोमवारची बैठक होणार आहे व पुढील दिशा ठरणार आहे.



