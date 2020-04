कृषिपंपांना सकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत वीजपुरवठा द्या : प्रा. एन. डी. पाटील

कोल्हापूर : सर्व कृषिपंपांना सकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत वीजपुरवठा व्हावा, या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांना दिले. प्रा. मंडलिक हे प्रा. पाटील यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांच्या रुईकर कॉलनीतील निवासस्थानी आले होते. त्या वेळी त्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे, की कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने लॉकडाउन जाहीर केला असून, त्यातून काही जीवनावश्‍यक बाबींना वगळले आहे. शेतात काम करणारे मजूर व शेतकरी रात्रीच्या वेळी शेतीसाठी पाणी देत आहेत. मात्र, शेतकरी व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे पाटकरी यांना पोलिस यंत्रणेकडून त्रास होत आहे. याची दखल घेऊन "महावितरण'ने सर्व कृषिपंपांसाठी सकाळी सहा ते दुपारी दोन व दुपारी दोन ते रात्री दहापर्यंत वीजपुरवठा करावा. सध्या सर्वच उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे ते शक्‍य आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर चर्चा करून त्याबाबत लवकर निर्णय व्हावा. या वेळी विक्रांत पाटील, सूर्यकांत पाटील-बुद्धीहाळकर, एम. बी. शेख, सिद्धांत पाटील उपस्थित होते.

Web Title: Demand 6am To 10am Power supply to agricultural pumps from N. D. Patil Kolhapur Marathi News