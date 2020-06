सलून व्यवसाय सुरु करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार चर्चा

कोल्हापूर ः राष्ट्रीय व महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने उद्या होणारे राज्यस्तरीय जेलभरो आंदोलन तुर्त स्थगित केले आहे. राज्यातील सलून सुरू करण्याच्या मागणीसाठी महामंडळाचे शिष्टमंडळाने आज महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली. तेथे त्यांनी तुमच्या मागण्या रास्त आहेत. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, सध्या कोरोना विषाणुमुळे आंदोलन करणे उचित नसल्याचे पत्र महामंडळाच्या अध्यक्षांना आज मुंबईत दिले आहे. त्यामुळे उद्या (ता.18) होणारे राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन तूर्त स्थगित केले आहे.

तसेच पुढील आदेश येई पर्यंत स्थानिक पातळीवर कोणीही आंदोलन करू नये, असे आवाहन महामंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता अनारसे यांनी केले आहे.

राज्यातील सर्व सलुन दुकाने सुरू करण्यासाठी उद्या राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता. त्यासाठी राज्यभर तयारी सुरू होती. उद्या राज्यमंत्री मंडळाची बैठक होणार होती. मात्र ती रद्द झाली आहे. या बैठकीत सलून दुकाने सुरू करावी की नाही, याबाबत चर्चा होणार होती. बैठकच रद्द असल्यामुळे महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्री थोरात यांची भेट घेतली. तेथे त्यांनी कोरोना विषाणुच्या काळात आंदोलन करणे उचित ठरणार नाही. लवकरच मुख्यमंत्री यांच्याशी भेट होणार आहे. भेटी मध्ये तुमच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली जाईल. तुमच्या मागण्या रास्त असल्याचेही त्यांनी शिष्टमंडळाशी बोलताना सांगितले.

राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन तुर्त स्थगित केले आहे. पुढील आदेश येई पर्यंत कोणीही कोठेही आंदोलन करू नये, असे आवाहन राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान बिडवे यांनी केले आहे. शिष्टमंडळात प्रदेशाध्यक्ष अनारसे, महासचिव प्रभाकर फुलबांधे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम.आर. टिपुगडे, प्रदेश कार्याध्यक्ष अंबादास पाटील, प्रदेश सरचिटणीस दिलीप अनाथे आदींचा समावेश होता. अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष सयाजी झुंजार यांनी सांगितले.



