समाजकल्याणमधील वाद ग्रामविकासमंत्र्यांच्या कोर्टात

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील वाद पहिल्यांदा पालकमंत्री सतेज पाटील व आता ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कोर्टात पोचला आहे. समाजकल्याण सभापती स्वाती सासणे यांच्या कारभाराला सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध करीत बदललेले ठराव रद्द करण्यात आले. त्यामुळे संतापलेल्या सभापती सासणे यांनी थेट ग्रामविकासमंत्र्यांनाच साकडे घातले. या सर्व प्रकारासाठी समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांना जबाबदार धरत त्यांना सोमवारीच (ता. 18) कार्यमुक्‍त करण्याचे आदेश मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले. मात्र, घाटे यांच्या बदलीवरून मतभेद होत असल्याने याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही. समाजकल्याण समितीची नुकतीच बैठक झाली. यात कामात बदल केल्याच्या कारणावरून सदस्य आणि सभापती स्वाती सासणे यांच्यात मतभेद झाले. विरोधी सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सोबत घेत सासणे यांना विरोध केला. या सर्व घडामोडीस समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे हेच जबाबदार असल्याची तक्रार सभापती सासणे यांनी ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे केली. यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना फोन करून घाटे यांना सोमवारी कार्यमुक्‍त करण्याच्या सूचना दिल्या. विषयावर पडदा पाडण्यासाठी हालचाली

दरम्यान, घाटे यांच्या बदलीवरून सत्ताधारी गटातही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. घाटे यांची बदली होऊ नये, यासाठी काही पदाधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. आपापसांत चर्चा करून या विषयावर पडदा पाडण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. मात्र, अजून निर्णय झालेला नाही. सध्या मंत्री मुश्रीफ हे मुंबई येथे आहेत. ते शुक्रवारी (ता. 22) कोल्हापुरात येणार आहेत. त्यांच्या परस्पर पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी काही निर्णय घेतला, तर तो मंत्री मुश्रीफ यांना कितपत मान्य होतो, यावरच समाजकल्याणचा पुढील कारभार अवलंबून आहे.



Web Title: Disputes In Social Welfare In The Court Of The Minister Of Rural Development Kolhapur Marathi News