कोरोनाची धास्ती न बाळगता जिल्हा पोलिस यंत्रणा अव्याहत कार्यरत

कोल्हापूर ः कर्तव्याची जबाबदारी पूर्ण केल्यानंतर घरी जायला मिळेलच याचा आता नेम राहीला नाही. कधी कोणाचा संपर्क आला आणि त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. तर क्वॉरंटाईन व्हायला लागले, हेही सांगता येत नाही. पण मागे हटणार नाही, दिलेल्या जबाबदाऱ्या कर्तव्य पार पाडणारच अशी जणू मनाशी गाठ बांधून जिल्हा पोलिस यंत्रणेतील पोलिस अव्याहतपणे कार्यरत आहे.

कोरोनाच संकट देशासमोर उभे आहे. मार्च महिन्यापासून सुमारे चार महिने लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. घरी रहा सुरक्षित रहा... असा संदेश देत दिवसरात्र पोलिसांनी बंदोबस्त बजावला. लॉकडाऊनमध्ये सध्या काहीशी शिथिलता देण्यात आली आहे. तसे अपघात, गुन्हे, अवैध धंदे त्याचा तपास आदीचा पोलिसांचा ताण वाढला आहे.

कर्तव्य बजावताना अनेकांशी पोलिसांचा दररोज संपर्क येत असतो. यातून कोरोनाचा संसर्गापासून बचाव करण्याची आणि घरच्यांची काळजीही त्यांना घ्यावी लागत आहे. जिल्ह्यात आता पर्यंत 40 हून अधिक पोलिसांना कोरोनाची बाधा झाली. त्यातील सुमारे 15 पोलिस कोरोनामुक्तही झाले. पोलिस प्रशासनाकडूनही मास्क, सॅनिटायझर कर्मचाऱ्यांना पुरवले जात आहेत. लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी प्राणघातक हल्ल्यातील पसार असलेल्या दोघा संशयितांना आठ दिवसापूर्वी अटक केली होती. वैद्यकीय तपासणीवेळी त्यातील एकाचा डॉक्‍टरांनी स्वॅब घेतला. त्यानंतर दोन दिवसानंतर त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. तशी संशयिताला अटक करणारे डीबी पथकालाच क्वॉरंटाईन करावे लागले. शाहूपुरी पोलिस ठाण्यातही कर्तव्य बजावत असलेल्या एका पोलिसाचा स्वॅबचा अहवाल आठ दिवसापूर्वी पॉझिटिव्ह आला. तसे त्यांच्या संपर्कात असणारे सहकारी पोलिसांनाही क्वारंटाईन व्हावे लागले. त्यामुळे घरातून बाहेर पडल्यानंतर कर्तव्य बजावून घरीच जाता येईल, याचा नेम राहीला नाही. पण याची पर्वा न करता पोलिस दल कोरोना विरोधातील लढ्याबरोबर पुराच्या संभाव्य संकटाच्या सामन्यासाठी सज्ज आहेत. संपादन ः यशवंत केसरकर

Web Title: The district police system is working continuously without fear of corona