खो ना जाए ये तारे जमीन पर...! 

कोल्हापूर : पस्तीस वर्षांपूर्वी अडीच हजारांत एक, पंचवीस वर्षांपूर्वी पाचशे मुलांत एक, तर वीस वर्षांपूर्वी अडीचशे मुलांत एक असणाऱ्या या मुलांचं प्रमाण झपाट्याने वाढत गेलं आणि आता तर ते 68 मुलांमागे एक इतक्‍या जवळ येऊन ठेपलं आहे. घराघरांतल्या अशा "इशान', "आनंदी' आणि त्यांच्या पालकांची अवस्था लॉकडाऊनच्या काळात साऱ्यांचेच काळीज हलवून सोडणारी; पण या परिस्थितीवरही ही मंडळी तितक्‍याच नेटाने मात करत आहेत आणि त्यांना आता ऑनलाईन मार्गदर्शनाची जोडही मिळणार आहे. "केअर' या संस्थेच्या पुढाकाराने ऑनलाईन स्कुलींगला येथे प्रारंभ झाला आहे. मुळात डोळ्यांची व हातांची विचित्र हालचाल, विशिष्ट वस्तूच्या ठराविक भागाकडेच एकटक बघत राहणे, ही या मुलांची प्रमुख लक्षणं. स्वतःच्याच विश्‍वात रममाण असणाऱ्या या मुलांचं निदान ती किमान दोन ते तीन वर्षांची होईपर्यंत होत नाही आणि त्याचमुळे मग अनेक प्रश्‍नांचा गुंता समोर उभा टाकतो; मात्र अशा मुलांची शोध मोहीम आता शासनानेच सुरू केली आहे. त्याचा स्वमग्न मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नक्कीच फायदा होऊ लागला आहे. स्वमग्न मुलांसाठी विविध उपचारात्मक शिक्षण पद्धती अधिक उपयुक्त ठरते; पण त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने विशेष सवलतीही दिल्या आहेत; मात्र सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या काळात त्यांची विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. कारण स्वतःच्या स्वच्छतेबरोबरच "सोशल डिस्टन्स' त्यांना कसे कळणार ? बऱ्याचदा खाण्या-पिण्याच्या सवयींमुळे त्यांची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असू शकते आणि म्हणूनच पालकांची जबाबदारी या काळात वाढली आहे. लॉकडाऊन एक संधी

स्वमग्न मुलांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे; मात्र बऱ्याचदा अशा मुलांकडे गतिमंद किंवा मतिमंद म्हणून त्यादृष्टीने पाहिले जाते. प्रत्यक्षात या मुलांच्या गरजा वेगळ्या असतात. शब्दांच्याही पलीकडे ते आपल्या देहबोलीतून जे काही सांगण्याचा प्रयत्न करतात ते जर पालकांना समजले तर त्यांचा हा निःशब्द संवादाचा किमान घराच्या चार भिंतींच्या आत तरी वावर सहज होतो. त्यामुळे लॉकडाऊनचा काळ अशा मुलांच्या पालकांसाठी एक संधीच असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. आनंदी हे जग सारे...

स्वमग्नतेबाबत समाजातील सामान्य माणसांत जागृती करण्यासाठी सर्वांत प्रभावी ठरला तो आमिर खानचा "तारे जमीं पर' हा चित्रपट; मात्र त्यानंतर आता एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील "आनंदी हे जग सारे' या मालिकेतूनही हा विषय घराघरांत पोचला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या कामालाही अधिक प्रोत्साहन मिळू लागले आहे. लॉकडाऊनमुळे मुलांना किंवा पालकांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन शक्‍य नाही. त्यामुळे आम्ही "केअर' संस्थेतर्फे सुरवातीला सोशल मीडियाचा वापर केला. आता संस्थेतील मुलं व त्यांच्यासाठी कोल्हापुरात ऑनलाईन स्कुलींग सुरू केले आहे.

- दीपा शिपूरकर, अमन फाऊंडेशन.



