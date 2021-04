तुम्हाला कोरोना टेस्ट,लसीकरण करायचे आहे? बेड हवा आहे? एकाच ठिकाणी मिळेल आता  COVID19 ची माहिती: करा क्लिक

कोल्हापूर: सध्या जगभरात कोरोनाची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. यातच कोल्हापूर मध्ये देखील आता संख्या हळूहळू वाढू लागली आहे. यासाठी 30 एप्रिल पर्यंत राज्य शासनाने सूचना जाहीर केल्या आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांना सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. वाढता कोरोनाचा प्रादूर्भाव पाहता प्रशासकीय पातळीवर ही आता आरोग्यसेवा सतर्क झाली आहे. यासाठी जिल्ह्यात सध्या 230 केंद्र तपासणी सुरू आहे. यामध्ये कोल्हापूर शहरी भागात नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ११, खासगी हॉस्पिटल १७,मेडिकल काॅलेज, सी.पी आर हाॅस्पिटल या ठिकाणी लसीकरण उपलब्ध आहेत. त्या ठिकाणी तुम्ही टेस्ट करू शकता आणि लसीकरण ही करू शकता. कोल्हापूरमध्ये तुम्हाला लसीकरण करायचं असेल. कोरोना टेस्ट करायची असेल किंवा अत्यावश्यक सेवेसाठी बेड हवे असतील तर आम्ही तुम्हाला एकाच ठिकाणी सर्व माहिती उपलब्ध करून देत आहोत. या ठिकाणी तुम्ही संपर्क साधू शकता. शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे. पत्ता १)सावित्रीबाई फुले - सुभाष रोड नियर एअरटेल ऑफिस २)फिरंगाई - शिवाजी पेठ पाण्याचा खजिना जवळ ३)राजारामपुरी - दोन नंबर शाळेजवळ ४)पंचगंगा - शुक्रवार पेठ पंचगंगा हॉस्पिटल ५)कसबा बावडा - फायर स्टेशन जवळ



६)महाडिक मळा - रुइकर कॉलनी दत्त मंदिर जवळ ७)आयसोलेशन - आयसोलेशन हॉस्पिटल नेहरूनगर ८)फुलेवाडी - दत्त मंदिर जवळ फुलेवाडी ९)सदर बझार - गवळी गल्ली सदर बझार १०)सिद्धार्थ नगर - जुन्या पद्माराजे शाळे जवळ शनिवार पेठ ११)मोरे माने नगर - मोरे माने नगर खासगी लसीकरण केंद्रे १)अॅप्पल हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट लिमिटेड २)डॉ. डी. वाय पाटील मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अँड रीसर्च इन्स्टिट्यूट ३)स्वस्तिक हॉस्पिटल ४)सनराइज् हॉस्पिटल ५)मगदूम इंडो सर्जरी इन्स्टिट्यूट ६)मसाई हॉस्पिटल कोल्हापूर ७)सिद्धिविनायक नर्सिंग होम ८)श्री सिद्धिविनायक हार्ट फाउंडेशन

केपीसी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल

९)प्रायव्हेट लिमिटेड

डायमंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल १०)कोल्हापूर इन्स्टिट्यूट इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्थोपेदिक अॅड ट्रामा ११)जोशी डायलिसिस हॉस्पिटल १२)अस्टर आधार हॉस्पिटल १३)ओम साई सर्जरी हॉस्पिटल १४)फ्रीस्टाइन वुमन्स हॉस्पिटल १५)मेट्रो मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल १६)मोरया हॉस्पिटल

दत्त

१७)साई हॉस्पिटल या ठिकाणी होते लसीकरण

आयसोलेशन हाॅस्पिटलमध्ये संपर्क केला तेव्हा त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ,कोल्हापुरात सध्या लसीकरणाला प्रतिसाद चांगला आहे. सुरवातीला ६५ वर्षावरील लोक लस घेत होते मात्र आता ४५ वर्षावरील लोक लस घेत आहेत यामुळे रेमेडिसीव्हरचा तुटवडा आहे.

