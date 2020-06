क्वारंटाईन कक्षात बेडवर कुत्रे, तुंबलेले बेसिन 

कोल्हापूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्याच्या इतर जिल्ह्यातून किंवा परराज्यातून आलेल्या नागरीकांना ठेवण्यात आलेल्या अलगीकरण कक्षात अस्वच्छतेचे साम्राज्य आहे. वसतिगृहातील बेडवर कुत्र्याची विश्रांती, बेसिन तुंबलेले, पाण्याचा तुटवडा अशा अनेक समस्यांना या कक्षात राहणाऱ्या नागरीकांना तोंड देण्याची वेळ आली आहे. कक्षातील हे चित्र पाहून कोरोना परवडला पण ही अस्वच्छता नको अशी मानसिकता अशा कक्षात राहणाऱ्या नागरीकांची झाली आहे. जिल्ह्यात कोरोनाचे रूग्ण वाढू लागल्यानंतर पर जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून येणाऱ्या प्रत्येक नागरीकाला वैद्यकीय तपासणीनंतर अलगीकरण कक्षात सक्तीने ठेवण्यात आले. यासाठी शहरातील विविध संस्था, महाविद्यालयांची वसतिगृहे प्रशासनाने ताब्यात घेतली आहेत. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या नागरीकांना प्रशासनाच्यावतीने चहा-नाष्ट्यासह दोनवेळचे जेवण दिले जाते. शहरातील अशाच एका महाविद्यालयातील अलगीकरण कक्षात अस्वच्छतेचे साम्राज्य आहे. नागरीकांना झोपण्यासाठी ठेवलेल्या बेडवर चक्क कुत्र्याने विश्रांती घेतली आहे. बेसिनमधील पाण्याचा निचरा होत नसल्याने ही बेसिन तुंबलेली आहेत. जेवणानंतर कचरा कुंडीत टाकलेले शिल्लक जेवण उचलले जात नाही, बेडवरील बेडशिटही बदलल्या नाहीत, कक्षाची रोज स्वच्छता केली जात नाही अशा अनेक तक्रारी या महाविद्यालयातील वसतिगृहाविषयी आहेत. एकीकडे दिवसभर टाकीतून पाणी वाहून जाते पण वसतिगृहात राहात असलेल्या लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. अनेकांनी स्वतःहून पाण्याची सोय केली आहे. अतिशय वाईट परिस्थितीत या अलगीकरण कक्षातील लोक राहात आहेत. प्रशासनाने या बाबीकडे लक्ष द्यावे किंवा आम्हाला होम क्वॉरंटाईन करावे अशी मागणी या कक्षात रहाणाऱ्या नागरीकांकडून होत आहे. दृष्टिक्षेप

- महाविद्यालयाच्या अलगीकरण कक्षात अस्वच्छतेचे साम्राज्य

- बेडशिट बदलल्या जात नाहीत

- कक्षाची रोज स्वच्छता केली होत नाही

- टाकी वाहून जाते, पण वसतीगृहात पाणी नाही

