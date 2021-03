क्युआर कोड स्कॅन करा मिळवा पक्षांची माहिती : शिवाजी विद्यापीठात डॉ गायकवाड  यांचे संशोधन

कोल्हापूर : जैवविविधता आणि नैसर्गिक रित्या समृद्ध असलेल्या शिवाजी विद्यापीठ परिसरातील पक्षांची व प्राण्यांची इत्यंभूत माहिती आता आपणाला या ठिकाणी मिळणार आहे विद्यापीठाच्या प्राणीशास्त्र विभागाच्या वतीने विद्यापीठ आवारात असणाऱ्या सर्व पक्षी आणि प्राण्यांची माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे व त्याचे फलक विद्यापीठ आवारात ठिक ठिकाणी लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता विद्यापीठ परिसर फिरताना तेथील नैसर्गिक संपन्नता ही विद्यार्थ्याना, नागरिकांना त्याची माहिती घेता येणार आहे. कोल्हापूर शहरापासून थोड्या अंतरावर असणारा शिवाजी विद्यापीठ परिसर हा नैसर्गिक रित्या संपन्न आहे. याठिकाणी विविध प्रकारची झाडे आहेत. याशिवाय नैसर्गिक रित्या अनेक तळे निर्माण करण्यात आली आहेत. या तळ्यामध्ये बारा महिने पाणी असते. पक्षी आणि प्राण्यांसाठी पोषक असे वातावरण या ठिकाणी आहे. तसेच बहुतांश परिसर वर्दळ मुक्त व प्रदूषण मुक्त आहे. त्यामुळे या परिसरात तब्बल 115 प्राणी व पक्षी आढळून आले आहेत. ११८ पानी कॉफीटेबल बुक साकार शिवाजी विद्यापीठाने गेल्या काही वर्षांत शिक्षक, संशोधक, विद्यार्थी यांना संशोधनास प्रोत्साहित करण्यासाठी विविध संशोधन योजना जाहीर केल्या. त्यापैकीच असलेल्या ‘रिसर्च स्ट्रेन्दनिंग स्कीम’अंतर्गत प्राणीशास्त्र अधिविभागातील डॉ. एस.एम. गायकवाड यांनी सुमारे दोन वर्षे शिवाजी विद्यापीठ परिसरातील जैवविविधतेबाबत संशोधन केले. त्यातून ‘बर्ड्स ऑन शिवाजी युनिव्हर्सिटी कॅम्पस’ हे सुमारे ११८ पानी कॉफीटेबल बुक साकार झाले आहे. या प्रकल्पांतर्गत या संपूर्ण जैवविविधतेची माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. एकत्रित करण्यात आलेली माहिती सर्व विद्यार्थी आणि परिसरात येणाऱ्या प्रत्येकापर्यंत पोहोचावी. यासाठी ठिकठिकाणी फलक लावण्याचा प्रकल्प पुढे आला. या प्रकल्पाला कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के, प्र-कुलगुरू डॉ. पी.एस. पाटील यांचे प्रोत्साहन आणि विभागप्रमुख डॉ. व्ही.एस. मन्ने यांचे सहकार्य मिळाले .त्यानुसार विद्यापीठ आवारात वर्दळ असलेल्या ठिकाणी हे फलक लावण्यात आले आहेत. कशी मिळेल पक्षी आणि प्राण्यांची माहिती विद्यापीठ परिसराती २५ ठिकाणी फलक लावण्यात आले आहेत. या फलकावर पक्षी आणि प्राण्यांची छायाचित्रे आहेत.यासोबतच क्युआर कोड स्कॅन उपलब्ध करण्यात आला आहे. याद्वारे प्राण्यांची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावरून तात्काळ उपलब्ध होईल. त्यामुळे एखाद्या पक्षाबाबत अधिक माहिती जाणून घ्यायची असल्यास सहजपणे ही माहिती मिळेल. याशिवाय विद्यापीठांनीही याची कॉफीटेबल बुक काढण्यात काढली आहे. यामध्ये पक्षांची विस्तृत माहिती आणि छायाचित्रे आहेत. हे पुस्तक विद्यापीठाच्या प्रकाशन विभागाकडे उपलब्ध आहे. प्राणीशास्त्र विभागाच्या या उपक्रमामुळे विद्यापीठ आवारातील सर्व जैवविविधता आता सर्वांना सहजपणे समजणार आहे. असे आहेत पक्षी मोर ,हळदीकुंकू बदक, थापट्या बदक, भोई बदक, ब्राह्मणी बदक, टीबुकली, उघड्या चोचीचा करकोचा, रंगीत करकोचा, पांढऱ्या मानेचा करकोचा , काळा शराटी, चमचा, ढोकरी, राखी बगळा, छोटा बगळा, जांभळा बगळा, गायबगळा, छोटा पानकावळा, भारतीय पानकावळा, सामान्य खडूची, मधुबाज, कापशी घार, समुद्री घार, शिक्रा, बोमीलीचा गरुड, निसा, मोर घार ,युरेशियन चिमण मार, ससाना, पांढऱ्या छातीची पान कोंबडी, पान कोंबडी, वारकरी, जांभळी पाणकोंबडी, पट्टेरी बटलावा,टिटवी, माळटिटवी, छोटा कंठेरी चिखल्या, सामान्य तुतारी, ठिपकेवाला तुतारी, नदी सुरय, पारवा, छोटा तपकिरी कंठी होला, पोपट, कोकीळ, भारद्वाज, ठिपकेवाला पिंगळा, गाव पाकोळी, भारतीय नीलपंख, पांढऱ्या छातीचा धीवर, बलकवचधीवर, सामान्य धीवर, कवड्या धीवर ,वेडा राघू ,हुदहुद ,भारतीय राखी धनेश, तांबट, पिवळ्या मुकुटाचा सुतार, रान खाटीक, सुभग, काळ्या डोक्याचा कोकिळ खाटीक, उदी पाठीचा खाटीक, हळद्या, राखी कोतवाल ,कोतवाल, पांढऱ्या कंठाची नाचण, स्वर्गीय नर्तक, टकाचोर, कावळा डोमकावळा, कवडी रामगंगा, लाल पट्ट्याची भिंगरी, साईक्सचा तुरेवाला चंडोल, राखी छातीचा वटवट्या, रान वटवट्या, साधा वटवट्या, शिपाई बुलबुल, लालबुड्या बुलबुल, पांढऱ्या भुईचा बुलबुल, मुकुटधारी वटवट्या, हिरव्या वटवट्या , पिवळ्या डोळ्याचा सात भाई, राखी सातभाई, जंगली सातभाई , चष्मेवाला ,साळुंखी, करड्या डोक्याची मैना ,गुलाबी मैना, भांगपाडी मैना, दयाळ, चिरक, सामान्य गप्पीदास, कवड्या गप्पीदास, लाल छातीची माशीमार ,टिकेलची निळी माशीमार, जांभळ्या पुठ्याचा शिंजीर, जांभळा शिंजीर ,पिवळ्या कंठाची चिमणी, सुगरण, लाल मनोली, पांढऱ्या कंठाची मनोली, ठिपकेवली मनोली, पिवळा धोबी, पांढरा धोबी, पांढरा भुवईचा धोबी,धान तीरचिमणी, वृक्ष तीरचिमणी,जाड टोचीचा फुलटोचा आणि शिंपी विद्यापीठ आवारातील 853 एकर परिसरात दोन वर्षे निरीक्षण करून माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे.विद्यापीठ आवारात असलेले अनेक पक्षी व प्राणी या बाबत अनेकांना उत्सुकता आहे. अनेक वेळा प्राणीशास्त्र विभागाकडे या बाबत माहिती घेण्यासाठी विद्यार्थी व पक्षी प्रेमी येतात. आता अशा सर्वांना विद्यापीठ आवारात फिरताना त्याची इत्यंभूत माहिती मिळणार आहे.



डॉ. एस.एम. गायकवाड,असोसिएट प्रोफेसर, प्राणीशास्त्र विभाग,शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

Web Title: Dr. Gaikwad research at Shivaji University kolhapur Scan QR Code Get information about birds and animals biodiversity marathi news