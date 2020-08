जिल्ह्यातील धरणांतून विसर्ग वाढवल्याने नदीकाठ धास्तावलेलाच

कोल्हापूर : आठवडाभर काहीशी विश्रांती घेतलेल्या पावसाने तीन दिवसापासून पून्हा दमदार हजेरी लावल्याने जिल्हात दुसऱ्यांदा पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. आठवड्यापूर्वीच जिल्ह्यातील धरणे भरली आहेत.त्यामुळे नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. धरणातून होणाऱ्या विसर्गामुळे आणि मुसळधार पावसाने जिल्हातील नद्यांना पूर आला असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नदीकाठच्या गावांत पुन्हा पुराची धास्ती वाढली आहे. पूरग्रस्त प्रयाग चिखली, आंबडेवाडीसह शिरोळ तालुक्‍यात ग्रामस्थांचे स्थलातंर सुरू झाले आहे. मौनी सागर जलाशय 100 टक्के भरला

कडगाव : पाटगाव येथील "मौनी सागर' जलाशय पुर्ण क्षमतेने भरला असून धरणाच्या सांडव्यातून 750 क्‍युसेक आणि वीज निर्मितीसाठी 350 क्‍युसेक, असे 1050 क्‍युसेक पाणी वेदगंगा नदीपात्रात येत आहे. वेदगंगा नदीच्या पाणीपातळीत सातत्याने वाढ होत असल्याने पुर परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे.

धरणात सुमारे 3.75टि. एम.सी. पाणीसाठा झाला आहे धरण परिसरात आज सुमारे 5153मि .मि.पावसाची नोंद झाली.

आजचा एकूण पाणीसाठा 106..723 द.ल.घ.मी पाणीसाठा झाला आहे.गतवर्षाच्या तुलनेत सुमारे 300 मि.मि. कमी पावसाची नोंद झाली असून गेल्या चोवीस तासात पाटगांव परिसरात 233 मि.मि. पावसाची नोंद आहे वेदगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने तालुक्‍यातील शेळोली, शेणगाव, गारगोटी, म्हसवे, निळपण व वाघापूर .करडवाडी कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत.

पावसाने काही ठिकाणी झाडे पडून वीजसेवा, दुरध्वनी सेवा सलग तीन दिवस खंडीत झाल्याने पाटगांव सह दुर्गम भागातील काही गावे अंधारात आहेत त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. काळम्मावाडीतून विसर्ग वाढवला

राधानगरी : राधानगरी तालुक्‍यात पावसाचा जोर अद्यापही कायम आहे. मुसळधार पाऊस असल्याने धरणाच्या पाणीसाठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे काळम्मावाडी धरणातून 12950 क्‍यूसेक विसर्ग सुरू असून दूधगंगा नदीच्या काठाला महापूर सदृश्‍य स्थिती निर्माण झाली आहे. यात काठावरील सर्व गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

राधानगरी धरणाचे चार स्वयंचलित दरवाजे खुलेच आहेत. पावसाचा जोर कायम असून असाच पाऊस राहिल्यास आणखी दरवाजे खुले होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या यातून 7112 क्‍यूसेक इतका विसर्ग सुरू आहे. तुळशी धरण क्षेत्रातही पाऊस असल्याने यातून 884 क्‍यूसेक इतका विसर्ग सुरू आहे. काळम्मावाडी धरण क्षेत्रात 103 मिलिमीटर, राधानगरी धरण क्षेत्रात 141 मिलिमीटर तर तुळशी धरण क्षेत्रात 129 मिली मीटर इतक्‍या पावसाची आज सकाळपर्यंत नोंद झाली आहे. आजऱ्यात पाच बंधारे पाण्याखाली

आजरा ः गेले तीन दिवसापासून सुरु असलेल्या जोरदार पावसामुळे तालुक्‍यातील पाच बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. साळगावसह देवर्डे, दाभिल, चांदेवाडी व ऐनापूर या बंधाऱ्याचा समावेश आहे. हिरण्यकेशी व चित्रा नदी धोक्‍यापातळी ओलांडून वहात आहेत. पावसाने तालुक्‍यातील घरांची पडझड झाली असून सुमारे 54 लाखांचे नुकसान झाले आहे. चित्री प्रकल्पातून 2 हजार 5 क्‍युसेकने विसर्ग सुरु झाला आहे. प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. तालुक्‍यात आज आठ वाजेपर्यंत सरासरी 116 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. आज अखेर 1798 मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली आहे. वारणेवरील पाच पूल पाण्याखाली

तुरुकवाडी : वारणा धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असून वारणानदीवरील पाच पूल पाण्याखाली गेले आहेत. धरण पाणलोट क्षेत्रातून 20 हजारावर क्‍युसेक पाण्याची आवक जलाशयात सुरु आहे. धरण 91.57 टक्के भरले असून . 31.50 टीएमसी पाणी साठा झाला आहे. पायथा वीजगृह 1385 तर वक्राकार दरवाजेद्वारे 13101 असा 14 हजार 486 क्‍युसेक विसर्ग सुरु आहे. यामुळे शित्तूर - आरळा, चरण - सोंडोली, मालेवाडी- सोंडोली, बिळाशी - भेडसगाव, रेठरे - कोकरुड हे पूल पाण्याखाली गेले आहेत. या परिसरातील वाहतूक पर्यायी मार्ग सुरु आहे. शाहूवाडी तालुक्‍यातील कानसा, कडवी, साळी, वारणानदीला पूर आला असून नदीकाठची पिके पाण्याखाली गेले आहेत. बच्चे सावर्डे-मांगले बंधारा दुसऱ्यांदा पाण्याखाली

सातवे ः सांगली-कोल्हापूर जिल्हास जोडणारा बच्चे सावर्डे-मांगले बंधारा वीस दिवसामध्ये दुसऱ्यांदा पाण्याखाली गेला आहे. शनिवारी सकाळी बाराच्या सुमारास हा बंधारा पाण्याखाली गेला आहे. नदीकाठाचे शेकडो एकरातील ऊस,सोयाबीन,भात ही पिके चार दिवसापासून पाण्याखाली गेली आहेत. तुळशी धरणातून 884 क्‍युसेकचा विसर्ग

धामोड : येथील तुळशी धरणाचे तिन्ही दरवाजे उघडले असून यातून 884 क्‍युसेकचा विसर्ग तुळशी नदीत सुरू आहे. येथे आज दुपारी 4 वाजेपर्यंत दहा तासात 66 मी.मी पाऊसाची नोंद झाली. आज जलशाय 95 टक्के भरला आहे. सद्या धरणाची पाणी पातळी 0.08मीटरने वाढली आहे. तसेच धरणातील पाणीसाठ्यात 14 दशलक्ष घन फूटाने वाढ झाली आहे. आता धरणाची पातळी 615.94मी. आहे. केळोशी बुद्रुक येथील लोंढा नालाच्या उजव्या सांडव्यातून व इतरत्र 1200 क्‍क्‍युसेकचा विसर्ग आहे.

---

दुधगंगा, वेदगंगेचे पाणा पात्राबाहेर

कागल : गेल्या दोन दिवसापासून कागल तालुक्‍यामध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे तालुक्‍यातील वेदगंगा नदीवरील कुरणी, सुरुपली, बस्तवडे, नानीबाई चिखली व दुधगंगा नदीवरील सिध्दनेर्ली, सुळकूड हे पाचही बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. बाचणी पुलावर पाणी आले आहे. दुधगंगा व वेदगंगा नद्यांचे पाणी पात्राबाहेर पडले आहे. तालुक्‍यात आज अखेर 7678 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सरासरी 1096.86 मिलीमीटर इतका पाऊस झाला आहे.

कागल शहरातील जयसिंगराव तलावाच्या पाण्याच्या पातळी 20 फुट 7 इंच झाली आहे. तलावाच्या सांडव्याची पातळी 21 फुट 09 इंच आहे. अजून 14 इंच बाकी आहे. पावसामुळे तालुक्‍यातील सात घरांची पडझड झाली आहे. करवीरमधील नद्यांना महापुराचा धोका

चुये ः करवीर तालुक्‍यात काल रात्रीपासुन पावसाने जोर वाढल्यामुळे सर्वच नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होऊन महापुर धोक्‍याच्या पातळी पर्यंत पोहोचला आहे. पंचांगा, कुंभी, तुळशी, भोगावती, दूधगंगा या पाच नद्यांच्या महापूर पातळी आज रात्रीपर्यंत धोक्‍याची पातळी ओलांडण्याची शक्‍यता आहे. पन्हाळ्यात चार ठिकाणी वाहतूक वळवली

पन्हाळा ः तालुक्‍यात आज पावसाचा जोर कायम राहिला. आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत तालुक्‍यात सरासरी 69.43 मि मि तर पन्हाळा शहरात 80 मि, मि पावसाची नोंद झाली. तालुक्‍यात आज पर्यंत 1218 तर पन्हाळ्यात 1901 मि मि पाऊस झाला आहे. संततधार पावसामुळे वारणा, कासारी,कुंभी,जांभळी नद्या धोकादायक पातळी वरून वाहत आहेत. बाजारभोगावजवळ तसेच गोठे, काखे,माजगाव पुलावर पाणी आल्याने वाहतूक अन्य मार्गाने वळवण्यात आली आहे. पन्हाळा शहर धुक्‍याने वेढले असून थंडी मुळे गावात शांतता पसरली आहे. बर्की, पाल येथील बंधारे पाण्याखाली

करंजफेण ः शाहूवाडी दक्षिण परिसरात गेले चार दिवस जोरदार वाऱ्यासह पावसाने परिसराला झोडपून काढले. बर्की, पाल येथील बंधारे यावर्षी सलग दुसऱ्यांदा पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे पाल, इजोली, सावर्डी, मरळे, बर्की, अनुस्कुरा,कांटे, बुरंबाळ या गावांचा संपर्क तुटला आहे. करंजफेण ते पाल दरम्यान असणार्यीा बंधारा यावर्षी सलग दोन दिवस पाण्याखाली गेल्याने पाल, इजोली,सावर्डी,मरळे,बर्की या गावातील लोकांचा संपर्क तुटला आहे. करंजफेण ते पाल बंधारा पाण्याखाली गेला आहे.परिसरातील दूध संकलन चार दिवस पुरामुळे बंद आहे. शाहुवाडी तहसील कार्यालयाने पुराचा सामना करण्यासाठी बोटीची व्यवस्था केली आहे. इचलकरंजी स्मशानभूमीत पूराचे पाणी

इचलकरंजी ः पंचगंगा नदीच्या पूराच्या पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढत असून जूना पूल पाण्याखाली गेला आहे. तर स्मशानभूमीत पाणी शिरल्यांने पून्हा दहनविधी बंद झाले आहेत.

पंचगंगा नदीतील पाण्याची पातळी झपाट्यांने वाढत आहे. आज रात्री पाण्याची पातळी 64 फुटापर्यंत पोहचली होती. जूना पूल दुसऱ्यांदा पाण्याखाली गेला आहे. त्यामुळे हुपरीकडे जाणारी वाहतूक नव्या पूलावरुन सुुरु आहे. नदीघाट परिसर पून्हा पाण्याखाली गेला असून स्मशानभूमीत पाणी शिरले आहे. त्यामुळे याठिकाणी होणारे दहनविधी पून्हा बंद झाले आहेत. त्यामुळे पून्हा शहापूर स्मशानभूमी येथे दहनविधी सुरु झाले आहेत. नदी तिरावर पालिकेचे आपत्कालीन यंत्रणा यांत्रिक बोटीसह सज्ज ठेवण्यात आली आहे. पूर पाहण्यासाठी नागरिकांची नव्या पूलावर गर्दी होत आहे. - संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: Due to the increase in discharge from the dams in the district, the river bank was flooded