मुद्रांकाअभावी बॅंकेची कामे खोळंबली

शिरोळ : कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर लॉकडाऊन सुरू असल्याने, राज्यात बॅंकासह इतर कामाकरीता लागणाऱ्या मुद्रांकाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुद्रांक मिळत नसल्याने अनेकांची बॅंकेची काम खोळंबली आहेत. राज्यातील मुद्रांक विक्रेत्यांची संख्या लक्षणीय आहे. प्रत्येक तालुक्‍यात किमान 50 ते 75 मुद्रांक विक्रेते आहेत. या मुद्रांक विक्रेत्यांच्या मार्फत खरेदी विक्रीसाठी लागणारया मुद्रांकाबरोबरच, इतर कामासाठी लागणाऱ्या मुद्रांकाची विक्री केली जात होती. तथापी गेल्या तीन वर्षांपासून मुद्रांक विक्रेत्यांना केवळ 100 रुपये व 500 रुपये किंमतीचे मुद्रांक विक्री करता येत आहेत. शासनाच्या या नव्या नियमामुळे मुद्रांक विक्रेत्यांचा रोजी रोटीचा प्रश्‍न गंभीर बनला होता. दुय्यम निबंधक कार्यालयात, वेगवेगळया प्रकारच्या दस्त नोंदीकरीता ई-चलनाचा वापर शासनाने सुरु केला आहे. यामुळे मुद्रांक विक्रेत्यांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात लागणाऱ्या, इचलनावर कमिशन मिळत नाही. याबाबत मुद्रांक विक्रेत्यांनी शासन स्तरावर वेगवेगळी आंदोलनेही केली आहेत. लॉकडाऊनमुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे कामही बंद आहे. तसेच मुद्रांक विक्रेत्यांचेही मुद्रांक विक्रीचे काम ठप्प आहे. तालुका कोषागार कार्यालयात 100 रुपये व 500 रुपये किंमतीचे मुद्रांक असले तरी, हे मुद्रांक, विक्रेत्यांना देण्यास परवानगी नाही. याशिवाय मुद्रांक विक्रेत्यांचे वर्षाआरंभ 1 एप्रिल पासून सुरु होते. 1 एप्रिल रोजी नवीन मुद्रांक विक्रीचे रजिस्टर दुयम निबंधकांच्या परवानगीने घालण्यात येते. तथापी दुयम निबंधक कार्यालय बंद असल्याने नवीन मुद्रांक विक्रीचे रजिस्टर, घालणे गुन्ह्यास पात्र होणार आहे. यामुळे नागरीकांची गैरसोय झाली आहे. बॅंक, कारखाने, पतसंस्था तसेच इतर कामकाजाकरीता मुद्रांकाची आवश्‍यकता असली तरी मुद्रांक विक्रेत्यांना मुद्रांकाची विक्री करता येत नाही. 3 मेनंतर लॉकडाऊन धोरणात बदल केल्यास विक्री करता येईल. 100 तसेच 500 रुपये किंमतीचे मुद्रांक, बॅंक कामी लागत असतील तर बॅंकांना ज्या रकमेचे मुद्रांक लागणार आहेत. तेवढी रक्‍कम पक्षकाराकडून अनामत म्हणुन घेवुन पक्षकांरांची होणारी गैरसोय दुर करता येते. मुद्रांक विक्री सुरु झाल्यानंतर पक्षकाराकडून मुद्रांक उपलब्ध करुन घेवु शकतात.

- सुंदरलाल जाधव, जिल्हा मुद्रांक, अधिकारी, कोल्हापूर

Web Title: Due to lack of stamps, the work of the bank was delayed