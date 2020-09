मराठा आरक्षणाला स्थगितीमुळे विद्यार्थी गावीच 

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर बार्शी, मंगळवेढा, पंढरपूर येथून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी होत आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असलेले घरमालक, खानावळीवरही परिणाम होणार आहे. महिन्याला चार रुपये खर्च करून नोकरीचे स्वप्न भंगणार असेल तर कोल्हापुरात येऊन काय फायद्याचे? अशी मानसिकता विद्यार्थ्यांची झाली आहे. स्टडीरूमही सुनेसुने वाटू लागले आहेत. एसईबीसी प्रवर्गामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याना एपीआय, एसटीआय होण्यात संधी निर्माण झाली होती. स्वतंत्र जागा राखीव असल्याने विद्यार्थ्यानी वर्षभरापासून मेहनत घेऊन अभ्यास केला. जे उत्तीर्ण झाले त्यांच्या नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला. लॉकडाउनमुळे यावर्षीची परीक्षा पुढे ढकलली आहे. लॉकडाउनच्या काळात विद्यार्थी गावी परतले होते. जूनमध्ये विद्यार्थ्याची ये-जा सुरू झाली. मराठा आरणक्षणाला स्थगिती मिळाली आणि नोकरीच्या आशा मावळल्या. पूर्वीसारख्या कोट्यातून परीक्षा द्यायची म्हटले तरी येथे एकेका गुणाने मेरीट हुकते. रात्रीचा दिवस करून विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतात. सोलापूर जिल्ह्याबरोबर जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून शहरात शिकण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. विद्यार्थ्याचा वाढता कल पाहून फाउंडेशन तयार झाले. एखाद्या महाविद्यालयात नसेल इतकी संख्या फाउंडेशनमध्ये दिसू लागली. महिन्याला किमान हजार रुपये घरभाडे, खानावळीचे (मेस) दीड हजार, अन्य खर्च दीड हजार असा एका विद्यार्थ्याला किमान चार रुपयांचा खर्च करावा लागतो. महिलांना मेसमुळे रोजगाराचे साधन मिळाले. कुणी कॉट बेसिसवर तर कुणी थेट खोल्या भाड्याने दिल्या. स्टडीरूमची संख्या वाढू लागली.

आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फेरले आहे. विद्यार्थ्यांअभावी मेसचालक तसेच घरमालकांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. अनेकांनी मेस बंद करण्याची तयारी केली आहे. घरमालकांचीही अडचण झाली आहे. खोल्या रिकाम्या आहेत. कोरोनामुळे नव्याने भाडेकरू यायला तयार नाहीत. मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यासमोर अडचणी उभ्या आहेत. पंढरपूर येथून मी मोठ्या आशेने कोल्हापुरात दाखल झालो होतो, हक्काच्या जागांमुळे नोकरीचे स्वप्न आवाक्‍यात होते. मात्र स्थगितीमुळे स्वप्न भंगले आहे.

- पांडूरंग जगताप, विद्यार्थी. आरक्षणावरील स्थगिती उठेल तेव्हा उठेल विद्यार्थ्यानी निराश न होता स्पर्धा परीक्षेची तयारी जोमाने सुरू करावी. उर्वरित 50 टक्‍क्‍यांतून उत्तीर्ण होण्याची संधी कुठे गेलेली नाही. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचा ओघ थांबला आहे. बुद्धिमत्तेवर विश्‍वास ठेवा आणि पुन्हा अभ्यासाला लागावे.

- जॉर्ज क्रुझ, एमपीएससी मार्गदर्शक



