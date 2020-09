रियल इस्टेटला अधिक मासाचे ग्रहण

कोल्हापूर ः फ्लॅट तसेच प्लॉट खरेदी-विक्री व्यवहाराला गती मिळावी यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात केली; मात्र पण कालपासून सुरू झालेला पितृ पंधरवडा आणि नंतरचा अधिक महिना यामुळे व्यवहारांना पुन्हा ब्रेक लागणार आहे.

पितृ पंधरवडा तसेच अधिक मासात शुभ कार्य करायचे नाही, असा समज आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून असलेले मंदीचे वातावरण, कोरोनाचे संकट नंतरचा लॉकडाऊन यामुळे रियल इस्टेट अडचणीत आले. उद्योग-व्यवसाय बंद असल्याने लोकांच्या हाती पैसा राहिला नाही. बॅंकांनी गृहकर्जाचे दर कमी केले तरी लोक खरेदी-विक्रीसाठी पुढे येईनात. मुद्रांक शुल्कापोटी जमा होणाऱ्या महसुलावर शासनाला पाणी सोडावे लागले. रियल इस्टेटला बुस्टर डोस मिळावा, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू व्हावेत यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के कपात केली. शहरी भागात सहाऐवजी तीन तर ग्रामीण भागात पाचऐवजी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.

करापोटी पडणारा बोजा कमी झाल्याने खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला गती मिळण्याची चिन्हे होती. एक सप्टेंबरपासून मुद्रांक शुल्क कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. केवळ बांधकामासाठी नव्हेतर प्लॉट तसेच शेतजमीन खरेदी-विक्रीसाठीही मुद्रांक शुल्क कमी झाले आहे. तिजोरीत महसूल जमा होण्याची शक्‍यता असताना पितृ पंधरवड्यास सुरुवात झाली.

दुय्यम निबंधक कार्यालये लॉकडाऊनच्या काळात बंद होती. चार मे रोजी मोजक्‍या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत काम सुरू झाले; मात्र काहींचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. एका अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला. लॉकडाऊनमध्ये दस्त नोंदणी न झाल्याने महसुलाला फटका बसला. व्यवहार निम्म्यापर्यंत खाली आले. गेल्या वर्षी सुमारे 102 कोटींचा महसूल मुद्रांक शुल्कापोटी जमा झाला होता. यावर्षी जेमतेम 54 कोटीच जमा झाले. 15 ऑक्‍टोबरनंतरच गती

शहरातील चारही दुय्यम निबंधक कार्यालयात शुकशुकाट आहे. मुद्रांक शुल्कातील कपातीमुळे दस्त नोंदणीला गती मिळेल असे वाटत असताना पितृ पंधरवड्यास सुरवात झाली. अधिक मासातही चांगल्या कामाला मुहुर्त शोधला जात नाही. त्यामुळे किमान दीड महिने खरेदी-विक्री व्यवहार पर्यायाने दस्त नोंदणीला ब्रेक मिळणार आहे. मुद्रांक शुल्कातील सवलत शसानाने डिसेंबरपर्यंत दिली आहे. त्यामुळे पंधरा ऑक्‍टोबरनंतरच व्यवहांना गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

