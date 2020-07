जुन्याच पेन्शन योजनेसाठी शैक्षणिक व्यासपीठ व मुख्याध्यापक संघ आक्रमक

कोल्हापूर ः शासनाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीत अनुदानित शाळेच्या व्याख्येत बदल केले आहेत. त्यामुळे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर गदा येणार आहे. ही अन्यायकारक अधिसूचना रद्द करून सर्वच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्याच पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा, अशा आशयाचे निवेदन शैक्षणिक व्यासपीठ व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ व जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनेने आज दिले. प्रसंगी रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा इशाराही निवेदनातून दिला आहे. हे निवेदन शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे यांना दिले.

निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीमधील अनुदानित शाळेची व्याख्या अधिसूचनेद्वारे बदलण्यात येत आहे. तसेच, निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. वास्तविक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू असताना शासनाने अधिसूचनेद्वारे अनुदानित शाळेच्या व्याख्येत बदल करण्याचे ठरवले आहे. हा 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त; पण अंशतः अनुदानित, विनानुदानित व कायम विनानुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे. ही अन्यायकारक अधिसूचना रद्द करून सर्वच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल. या वेळी सचिव दत्ता पाटील, दादासाहेब लाड, प्रा. जयंत आसगावकर, बी. जी. बोराडे, भरत रसाळे, खंडेराव जगदाळे, सुधाकर निर्मळे, सी. एम. गायकवाड, व्ही. जी. पोवार, उदय पाटील, के. के. पाटील, संदीप पाटील, काका भोकरे, एस. वाय. पाटील यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. -संपादन ः यशवंत केसरकर

Web Title: Educational platform and headmaster team aggressive for old pension scheme