कौशल्य अभ्यासक्रमातून  आर्थिक स्त्रोतासाठी प्रयत्न 

कोल्हापूर : छोटी-मोठी कौशल्ये आर्थिक स्त्रोत बनू शकतात. त्यामुळेच कोल्हापूर इन्व्हेस्टर असोसिएशन आणि शिवाजी विद्यापीठ यांनी संयुक्त उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन-सहा महिन्यांच्या छोट्या अभ्यासक्रमांतून आर्थिक स्त्रोत निर्माण होऊ शकतात. तेच करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यातून कोरोनासारखी भयानक परिस्थिती आली तरीही सर्व सामान्यांचा आर्थिक स्त्रोत कायम सुरू राहील आणि येणारे नैराश्‍य बाजूला फेकले जाईल.

इन्व्हेस्टर असोसिएशन ही जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांची संस्था आहे. शेअर मार्केटसह इतर गुतंवणुकीची काम केले जाते. येथे शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंडासह इतर गुंतवणुकीचे सल्ले दिले जातात. यासाठी फसवणूक होऊ नये, यासाठी कोणती काळजी घ्यावी, याची ही माहिती दिली जाते. अनेक वेळा सेमिनार घेऊन गुंतवणूकदारांना माहिती दिली जाते. नव्या गुंतवणुकीवेळी कोणती काळजी घ्यावी, यासाठी आवश्‍यक ते सल्ले दिले जातात. गुंतवणूक कशी आणि कोठे असावी? याची माहिती दिली जाते, मात्र याला मोठे व्यासपीठ मिळावे, महाविद्यालयीनस्तरावर याची माहिती व्हावी, गृहिणी, वर्कफ्रॉम होम यातून कशा पद्धतीने नफा मिळविता येतो, याचे धडे देण्याचा मानस असोसिएशनने व्यक्त केला. तत्कालीन अध्यक्ष मनीष झंवर यांनी शिवाजी विद्यापीठाशी संपर्क साधून अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. शिवाजी विद्यापीठाने मंजुरी दिली असून, हे अभ्यासक्रम किती आणि कशा पद्धतीचे असावे, याबाबत सुसूत्रता आणण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. सध्या कुलगुरू बदलल्यामुळे आणि कोरोना महामारीमुळे हे काम अर्धवट राहिले आहे. अधिक विद्यार्थ्यांना, गृहिणींना, बेरोजगारांना कौशल्य विकासावर आधारित शिक्षण देऊन त्यांच्या अर्थाजर्नाचा मार्ग खुला करण्याचा प्रयत्न इन्व्हेस्टरर्स असोसिएशनचा आहे. तो सफल होण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील काही प्राध्यापकांनी प्रयत्न केले, मात्र त्याला अद्याप म्हणावे तितके यश आलेले नाही. शिवाजी विद्यापीठाने यात लक्ष घातल्यास या कौशल्य विकासावर आधारित अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकतात.

Web Title: Efforts for financial resources from skills courses