बेळगावात एकाच ठाण्यातील आठ पोलिसांना कोरोनाची लागण 

बेळगाव - वाहतूक दक्षिण पोलीस ठाण्यातील एका उपनिरीक्षकासह आठ पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली आहे. रविवार (ता.9) करण्यात आलेल्या रॅपिड ॲन्टिजेन टेस्टमध्ये आठ पोलिसांचा अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याने पोलीस खात्यात प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खबरदारी म्हणून पोलीस ठाण्यात सॅनिटायझरची फवारणी करण्यात आली असून बाधित पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर त्यांच्या कुटुंबीयासह संपर्कातील लोकांना कॉरंटाईन करण्यात आले आहे. कोरोना काळात वाहतूक पोलिसांनी रस्त्यावर थांबून रात्रदिवस सेवा बजावली आहे. कोरोना विरुद्ध लढणाऱ्या डॉक्‍टर आणि पोलिसांनाच कोरोनाची लागण होत असल्याने ही गंभीर बाब बनली आहे. यापुर्वी शहरासह जिल्ह्यातील अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांसह डॉक्‍टर व कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे ही चिंतेची बाब बनली आहे. कोरोनाचा समुह संसर्ग देखील सुरु झाल्याचे यापुर्वीच आरोग्य खात्याने स्पष्ट केले आहे. अलिकडेच खडेबाजार पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांस कोरोनाची लागण झाल्याचे दोन दिवसापुर्वी स्पष्ट झाले आहे. रविवार (ता.9) वाहतूक दक्षिण पोलीस ठाण्यात सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची काल रॅपिड चाचणी करण्यात आली होती. त्यावेळी एका पोलीस उपनिक्षकासह आठ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोरोना अहवाल पॉझिटीव्ह येताच पोलीस खात्यात एकच खळबळ उडाली आहे. बाधितांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्या कुटुंबीयासह संपर्कात आलेल्यांना कॉरंटाईन करण्यात आले आहे. खबरदारी म्हणून कालच पोलिस ठाण्यात सॅनिटायझरची फवारणी करुन निर्जतुंकीकरण करण्यात आले. पण, पोलिसांना कोरोनाची लागण होण्याचे प्रमाण वाढल्याने चिंता व्यक्‍त करण्यात येत आहे. वाहतूक दक्षिण पोलीस ठाण्यातील पोलिसांची काल रॅपीट टेस्ट करण्यात आली. त्यावेळी एका पोलीस उपनिरीक्षकासह आठ पोलिसांचे अहवाल कोरोना पॉझिटीव्ह आले आहेत. त्यामुळे खबरदारी म्हणून पोलीस ठाणे व आवारात सॅनिटायझरची फवारणी करण्यात आली आहे.

- श्री.निवस हंडा, निरीक्षक दक्षिण वाहतूक ठाणे

संपादन - मतीन शेख

