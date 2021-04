कोल्हापूर : ठरावदारांसह उमेदवार आणि नेत्यांचीही भाऊगर्दी असलेल्या करवीरसह पाच तालुक्‍यांत गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत मतांसाठी दोन्ही आघाडीकडून मोठी रस्सीखेच होण्याची शक्‍यता आहे. अन्य तालुक्‍यात चंदगड, राधानगरी, गगनबावडा आणि भुदरगड तालुक्‍यांचा समावेश आहे. उर्वरित सात तालुक्‍यांत मते जास्त असली तरी नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. "गोकुळ'च्या निवडणुकीसाठी 2 मे रोजी मतदान होत आहे. या निवडणुकीत सत्तारूढ गटाचे नेते आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या विरोधात जिल्ह्यातील सारे नेते एकवटले आहेत. सत्तारूढ गटाला माजी आमदार सत्यजित पाटील-सरूडकर, संजय घाटगे यांची साथ वगळता अन्य आमदार, खासदार विरोधी आघाडीसोबत असतील असे चित्र आहे. यात तालुकानिहाय मतांवर नजर टाकली तर ज्या तालुक्‍यात उमेदवार, ठरावदार आणि नेत्यांची भाऊगर्दी आहे, अशा पाच तालुक्‍यांतील ठरावदारांचे मतदान निर्णायक ठरणार आहे. विद्यमान संचालक मंडळात करवीरमधील सहा संचालक आहेत. या तालुक्‍यात 460 मते आहेत. याच तालुक्‍यातील विद्यमान संचालक विश्‍वास पाटील व श्रीमती जयश्री पाटील-चुयेकर यांनी बंडखोरी करत विरोधी आघाडीत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्याचा फटका कोणाला बसणार याची उत्सुकता असेल. राधानगरी तालुक्‍यातही जवळपास 485 मते आहेत, या तालुक्‍यातील विद्यमान संचालक अरुण डोंगळे यांनीही विरोधी आघाडीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्यासह तालुक्‍यातील बहुंताशी नेतेही सद्यस्थिती विरोधी आघाडीसोबत आहेत, त्यामुळे या तालुक्‍यातील मतेही निर्णायक ठरणार आहेत. चंदगडचे विद्यमान संचालक आमदार राजेश पाटील यांच्याही बंडखोरीचा परिणाम मतदानावर होणार आहे. गगनबावड्यात सध्या कोण संचालक नसले तरी ठरावदारांचा अंदाज लागत नाही अशी स्थिती आहे. भुदरगडमध्ये आमदार प्रकाश आबिटकर हे विरोधी आघाडीसोबत जातील अशी शक्‍यता आहे; पण माजी आमदार बजरंग देसाई यांच्यासह त्यांचे पुत्र व विद्यमान संचालक धैर्यशील देसाई यांना मानणारा मोठा गट आहे. याच तालुक्‍यातील विद्यमान संचालक विलास कांबळे यांनी सत्तारूढ गटाची साथ सोडल्यात जमा आहे. अशा परिस्थितीत या पाच तालुक्‍यातील मतदान कोणाकडे झुकणार यावर "गोकुळ'च्या निकालाचा कौल अवलंबून आहे.

शिरोळ, हातकणंगले तालुक्‍याला आजपर्यंत संघात प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नाही. कागल तालुक्‍यात राजे-संजयबाबा व रणजितसिंह पाटील हे एकत्र असल्याने तिथे सत्तारूढ गट मजबूत असल्याची स्थिती आहे. माजी आमदार सत्यजित पाटील-सरूडकर व संचालक अरुण नरके यांच्या भूमिकेमुळे शाहूवाडी व पन्हाळा तालुका भेदणे विरोधकांसमोर आव्हान असेल. गडहिंग्लजमध्येही विरोधी पॅनेलचा उमेदवार कोण? यावर गणिते अवलंबून आहेत तर आजरा तालुक्‍यात विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांना मानणाऱ्या ठरावधारकांची संख्या मोठी आहे. अशा परिस्थितीत या सात तालुक्‍यांत विरोधकांना मतांची जोडणी करावी लागेल. तालुकानिहाय मते अशी

आजरा-233, भुदरगड - 375, चंदगड - 347, गडहिंग्लज - 273, गगनबावडा- 76, हातकणंगले-95, कागल-383, करवीर- 640, पन्हाळा - 353, राधानगरी- 459, शाहवाडी - 287, शिरोळ- 134. वाढीव 400 ठरावदार

पाच वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत या वर्षी तब्बल 400 नवे मतदार वाढले आहेत. गेल्या निवडणुकीत विरोधी पॅनेल 73 ते 150 मतांनी पराभूत झाले. याचा विचार करता वाढलेले मतदानही या निवडणुकीत निर्णायक ठरण्याची शक्‍यता आहे.

Web Title: In the election of Gokul Dudh Sangh, there is a tug of war for votes in five talukas