शंभराहून अधिक जणांना  रोजगाराची संधीही ; वाचा सविस्तर...

कोल्हापूर : भाजीपाला हवाय, पाण्याचा नळ खराब झालाय, किंवा त्वरित गाडी धुवून पाहिजे, अशी सर्व कामे करण्यासाठी मनुष्यबळ आता एका क्‍लिकवर उपलब्ध होणार आहे. कोल्हापुरातील प्रिया सिद्धार्थ साळोखे यांनी ही नवी संकल्पना "सर्वम' ऍपच्या माध्यमातून आकाराला आणली आहे. घरातील कोणत्याही छोट्या-मोठ्या वस्तूंची घरपोच डिलिव्हरीसह घरातील छोटी-मोठी कामे करण्यासाठीच्या सेवा या ऍपच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. गृहोपयोगी साधनसामग्रीची उपयुक्तता दिवसेंदिवस वाढते आहे. अशात खरेदीसाठी वेळ, पैसा व वाहतूक खर्च द्यावा लागतो. यात अनेकदा नुकसान वाट्याला येते. हा अपव्यय टाळून घरबसल्या पाहिजे त्या वस्तूंपासून पदार्थापर्यंत सर्वच गोष्टी ग्राहकांना "सर्वम' या ऍपवरून घरपोच मिळणार आहेत. स्टार्टअपचा हा प्रयोग कोल्हापुरात नव्याने रुजणार असला तरी त्यासाठी आपली अनुभवसंपन्नता प्रिया यांनी पणाला लावली आहे. "सर्वम' ऍपची सुरवात महिन्यात होईल. यातून 100 हून अधिक जणांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रिया आणि सिद्धार्थ हे पती-पत्नी नोकरी करतात. त्यामुळे घरातील किरकोळ गोष्टींसाठी वेळ मिळत नव्हता. अशा काळात कोणीतरी पटकन उपलब्ध होईल का, असे सतत वाटत राहायचे. लॉकडाउनमध्ये त्यांना बराच वेळ मोकळा मिळाला. या वेळेचा सदुपयोग करीत त्यांनी "सर्वम' या ऍप काढण्याचा विचार केला. त्यासाठी ऍपही डिझाईन केले. या ऍपच्या माध्यमातून लोकांना काय-काय सुविधा देता येतील, याचाही विचार केला. या ऍपच्या माध्यमातून सेवा देणाऱ्या व कौशल्य असणाऱ्या व्यक्तींनी नोंदणी करायची आहे. त्यानंतर त्यांना विविध कामे या माध्यमातून उपलब्ध होतील. 100 हून अधिक सेवा देणाऱ्या क्षेत्राची यात माहिती मिळेल. तसेच, बरेच पर्यायही येथे उपलब्ध होणार आहेत. कौशल्य असणाऱ्या

व्यक्तींना व्यासपीठ

प्रत्येकाकडे काही ना काही कौशल्य असते. या कौशल्याच्या आधारे अर्थार्जन करता येते. पण, नेमका व्यवसाय कसा सुरू करायचा, याची माहिती त्यांना नसते. त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे काम "सर्वम' ऍपद्वारे केले जाणार आहे. अशा व्यक्तींनी नोंदणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. घरातील छोटी-मोठी कामे किंवा किरकोळ खरेदीसाठी कोणीतरी पटकन उपलब्ध व्हावे, असे नेहमी वाटत होते. हीच संकल्पना समोर ठेवून आम्ही "सर्वम' ऍपची निर्मिती केली. ग्राहक आणि सेवा देणाऱ्यांमधील दुवा म्हणून हे ऍप काम करेल.

- प्रिया साळोखे



