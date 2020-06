पूर येण्यापुर्वी स्थलांतर व्हावे लागेल... 

कोल्हापूर : पूर येण्यापूर्वी पूरबाधित क्षेत्रातील नागरिकांनी स्थलांतरीत होणे बंधनकारक आहे. नागरिकांनी वेळीच खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन महापौर निलोफर आजरेकर, आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेटी यांनी केले. संभाव्य पूरपरिस्थीतीच्या पूर्व तयारीबाबत बैठकीत आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. नगरसेविका पूजा नाईकनवरे म्हणाल्या,""सदस्यांना पाण्याच्या पातळीबाबतची वेळोवेळी माहिती देऊन सतर्क करा. म्हणजे आम्हाला आपआपल्या भागात पाणी येण्यापूर्वी बाहेर काढता येईल.'' उपमहापौर संजय मोहिते यांनी महापालिकेच्या यंत्रणेबरोबरच सर्प मित्रांचेही नंबरर्स सर्व सदस्यांना उपलब्ध करुन द्यावेत, असे सांगितले. प्रभाग समिती सभापती राजसिंह शेळके यांनी कदमवाडी जाधववाडीला जोडणारा रस्ता कॉंक्रीटचा केला आहे. तो रस्ता उंच केल्यामुळे पाणी आल्या बंधाऱ्याचे काम करतो. पाणी पास होण्यासाठी फक्त तीनच पाईप आहेत. लेआऊटमधील रस्ते उंच केल्याने व नाले छोटे केल्याने पाणी पास होत नाही, असे सांगितले. आयुक्त डॉ. कलशेट्टी म्हणाले,""अग्निशमन विभागाने बचाव कार्य कसे करायचे तसेच पूर आल्यानंतर काय करावे याचा एक व्हिडीओ डेमो तयार करावा. स्थलांतरीत ठिकाणे सुसज्य ठेवा. विविध ठिकाणी ठेवण्यात येणाऱ्या बोटीशी संपर्क करण्यासाठी सचिव अथवा कनिष्ठ अभियंता यांची नावे निश्‍चित करावीत. बोटीमध्ये आवश्‍यक असणारी साधन सामुग्री, पेट्रोल या सर्वांचे नियोजन करुन ठेवा. या कालावधीत सर्वांचे फोन कायम सुरू ठेवावेत.'' यावेळी अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, गटनेते सुनिल पाटील, नगरसेवक प्रतापसिंह जाधव, अशोक जाधव, जय पटकारे, शेखर कुसाळे, रत्नेश शिरोळकर, नगसेविका माधवी गवंडी, शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत, उपशहर रचनाकार नारायण भोसले, उपशहर अभियंता हर्षजीत घाटगे, रमेश मस्कर, बाबूराव दबडे, सहाययक अभियंता प्रमोद बराले, मुख्य आरोग्य निरीक्षक जयवंत पवार, स्थानक अधिकारी मनिष रणभिसे, आश्‍पाक आजरेकर, सागर तहसीलदार उपस्थित होते. बैठकीतील चर्चा

- संभाव्य पूृरस्थितीच्या पूर्व तयारीबाबत आढावा बैठक

- स्थलांतरीत ठिकाणे सुसज्य ठेवणे.

- पूर आल्यानंतर काय करावे याचा व्हिडीओ डेमो तयार करावा

- सर्प मित्रांचे नंबरर्स सर्व उपलब्ध करणे



