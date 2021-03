कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या परीक्षा लांबणीवर

कोल्हापूर : विषयांच्या कोडमधील तांत्रिक अडचणींमुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या सोमवार (22) पासून होणाऱ्या परीक्षा लांबणीवर पडल्या आहेत. बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्सी. भाग-3 सत्र 5 व 6 (नियमित व सीबीसीएस) परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. छोटया अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे 22 मार्चपासून सुरु होणार असल्याचे परीक्षा मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक जी. आर. पळसे यांनी पत्रकाद्वारे कळवले आहे. हेही वाचा - ट्राफिक - ट्राफिक ने केले जनजागृतीचे काम; येणाऱ्या काळात वाहतुकीला लागेल शिस्त विद्यापीठाच्या 2020-21 वर्षातील हिवाळी परीक्षा सोमवार (22) मार्चला घेण्याचे नियोजन होते. त्यासंदर्भातील सर्व पूर्वतयारी झाली होती. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन परीक्षा मॉक टेस्टचे यूजर आयडी व पासवर्ड पाठविण्यात आले. परंतु अद्याप काही विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे मिळू शकले नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून 22 व 23 मार्चपासून सुरु होणाऱ्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. बी.ए., बी.कॉम, बी.एस्सी., बॅचलर ऑफ फूड टेक्‍नॉलाजी अँड मॅनेजमेंट, बी. एस्सी. फूड टेक्‍नॉलाजी अँड मॅनेजमेंट सर्व अभ्यासक्रम भाग-3 (सत्र 5 व 6 च्या परीक्षांचा यात समावेश आहे) नवीन वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाणार आहे.



