शिंगणापूर क्रीडा प्रशालेवर 5 वर्षांत 5 कोटीं खर्च 

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या शिंगणापूर येथील क्रीडा प्रशालेवर पाच वर्षांत 5 कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. मात्र यात भौतिक सुधारणांवर भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी, प्राथमिक सुविधा, दर्जेदार खेळाचे साहित्य, जेवण याबाबतच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचा सूर आहे. त्यामुळे या शाळेच्या प्रशासकीय कारभाराचे ऑपरेशन करण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषदेने राज्यातील पहिली क्रीडा प्रशाला कोल्हापुरात सुरू झाली आहे. पाच वर्षांपासून अधिक काळ ही शाळा सुरू असून येथील विद्यार्थ्यांनी विविध क्रीडा प्रकारांवर मोहोर उमटवली आहे. अनेक खेळाडूंना या चमकदार कामगिरीच्या आधारावर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नोकरीत संधी मिळाली आहे. या खेळाडूंना योग्य व पौष्टिक आहार, आरोग्याबाबतचे मार्गदर्शन, निवासाची चांगली व्यवस्था तसेच इतर पायाभूत सुविधा मिळाल्या तर ही मुले आणखी चांगली कामगिरी करतील, असा प्रशिक्षकांना विश्‍वास आहे. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. संजय मंडलिक, उमेश आपटे यांच्यानंतर मात्र ना अधिकाऱ्यांनी या क्रीडा प्रशालेकडे लक्ष दिले ना पदाधिकाऱ्यांनी. केवळ उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेणे, तांबडा-पांढरा हाणणे, नोकर भरती आणि टेंडर करणे या पलीकडे या शाळेच्या इतर कामात कोणी लक्ष घातलेले नाही. या शाळेतील खेळाडूंनी ऑलिम्पिकमध्ये धडक द्यावी, या हेतूने ही शाळा केली. केवळ मुलांकडे गुणवत्ता आहे म्हणूनच विविध स्पर्धात ते चमकदार कामगिरी करत आहेत. पाच वर्षे या शाळेत गोंधळ सुरू आहे. निकृष्ट साहित्याची खरेदी करणे, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे, सोयीसुविधा न देणे असे अनेक प्रकार घडतात. जेवणाची तर बिकट अवस्था आहे. पदाधिकारी विचारत नसल्याने अधिकाऱ्यांचा या शाळेत मनमानी कारभार सुरू आहे. येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत शिंगणापूर शाळेतील कारभाराचा पंचनामा करणार आहे.

- विजय बोरगे, सदस्य

