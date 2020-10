कोल्हापुरात स्मशानभूमीचे विस्तारीकरण केव्हा ? अंत्यसंस्काराचा ताण वाढतोय

कोल्हापूर : कोविडच्या काळात पंचगंगा स्मशानभूमीच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. सध्याच्या जागेत बेड वाढविण्याची वेळ आली. यामुळे अंत्यसंस्कारांसाठी येणाऱ्यांना उभे राहायला जागा मिळत नाही असे सध्याचे चित्र आहे. काही वर्षापूर्वी सुमारे पाच एकरहून अधिक जागेत विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव होता. तो आता बारगळला आहे. नियोजित जागेत पूराचे पाणी येण्याचा धोका असल्याने या जागेवर स्मशानभूमी उभी राहू शकत नसल्याचा मतप्रवाह आहे. स्मशानभूमीलगतच असलेल्या शेतजमीनीची जागा संपादित करून विस्तारीकरणाचे नियोजन होते. त्यासाठी आराखडे तयार झाले. मात्र, कोट्यवधी खर्चुन जागा योग्य नसेल तर खर्च कशासाठी करायचा असा प्रश्‍न निर्माण झाला. शेतजमीन असल्याने तेथे स्मशानभूमीचे आरक्षण टाकावे लागत होते. तांत्रिक अडचण उभी राहिली. काही शेतकऱ्यांनी तसेच छत्रपती घराण्याच्या मालकीची जागा आहे त्यांनी ती देण्यास तयारी दाखविली. सुमारे आठ एकराचा हा परिसर आहे. सीपीआर नाला जेथे मिळतो तोच हा परिसर. कोरोनाने अनेक प्रश्‍न उभे केले. जुलै, ऑगस्टमध्ये कोविडने मृत्यू झालेल्यांचे दहन करावे लागले. नैसर्गिक मृत्यू झालेल्यांना कसबा बावडा तसेच बापट कॅम्प येथे पाठविले. वेळीच विस्तारीकरण न झाल्याने त्याचे परिणाम काय होतात हेही अनुभवायला मिळाले. आहे त्या जागेत बेड वाढविण्याची वेळ आली. दहन केले जाणाऱ्या बेडची संख्या वाढली. मात्र, आहे त्या जागेचा वापर करण्याची वेळ आली. विस्तीकरणाच्या जागेचा प्रस्ताव व्यावहारिक नाही असे ध्यानात आल्यानंतर निधी कसबा बावडा येथील स्मशानभूमीच्या डागडुजीसाठी वापरला गेला. भविष्यात कोरोनासारखे आणखी दूसरे संकट आल्यास आहे त्या स्मशानभूमीचा आधार घ्यावा लागणार आहे. पुन्हा नव्याने स्मशानभूमी होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. ...तर अंत्यसंस्कार करायचे कुठे? केवळ तीन महिन्यांत अडीच हजाराहून अधिक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार झाले. त्यातूनच विस्तारीकरणाच्या चर्चेला सुरवात झाली. एखादे संकट आल्यानंतर यंत्रणेची धावपळ उडते हेही सिद्ध झाले. घाईगडबडीत गॅस दाहिनी सुरू करण्याची वेळ आली. उद्या नैसर्गिक आपत्ती उभी राहिल्यास आणि त्यातून मृतांची संख्या वाढली तर अंत्यसंस्कार करायचे कुठे, असा प्रश्‍न मात्र निश्‍चितपणे उभा राहणार आहे. "पंचगंगा स्मशानभूमीवरील अंत्यसंस्काराचा वाढता ताण पाहता उपनगरात पर्यायी स्मशानभूमी उभारण्याशिवाय पर्याय नाही. कोविडच्या अनुभवातून हे स्पष्ट झाले आहे. आरक्षणे विकसित न झाल्यास स्मशानभूमीत जागा शिल्लक राहणार नाही." - अरविंद कांबळे, आरोग्य निरीक्षक संपादन - स्नेहल कदम

