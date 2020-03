मैत्रीच्या आडून ठेवला फ्लॅटवर डोळा

कोल्हापूर ः फ्लॅट सोडण्यासाठी एक कोटीची खंडणी मागून महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एकावर रात्री उशिरा शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. एकनाथ पाटील (पूर्ण नाव पत्ता माहीत नाही) असे त्या संशयितांचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती, पीडित महिलेच्या पतीचा रमण मळा परिसरात फ्लॅट आहे. व्यवसायातून त्यांच्या पतीची व संशयित एकनाथ यांच्याशी ओळख झाली. त्यातून त्याचे घरगुती संबंध निर्माण झाले. शहरात राहण्याची व्यवस्था नसल्याचे पाटील सांगत होते. त्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन पीडित महिलेच्या पतीने त्यांना जुलै 2017 मध्ये रमणमळा येथील रिकामा फ्लॅट वापरण्यास दिला. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून कोणतेही भाडे घेतले नाही; पण पीडित महिलेच्या कुटुंबाला त्यांच्या रमणमळ्यातील फ्लॅटमध्ये जाणे गरजेचे बनले. याबाबत त्यांच्या पतीने पाटील यांना फ्लॅट सोडण्यास सांगितले; पण ते टाळाटाळ करू लागले. 21 जानेवारी 2020 ला पीडित महिला व त्यांचे नातेवाईक चर्चा करून फ्लॅट मोकळा करून घेण्यासाठी पाटील यांच्याकडे गेल्या. त्या वेळी त्यांनी फ्लॅट सोडण्याच्या बदल्यात एक कोटी खंडणीची मागणी करून विनयभंग केला, अशी फिर्याद पीडित महिलेने शाहूपुरी पोलिसांत दिली. त्यानुसार एकनाथ याच्यावर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला.

