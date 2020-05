लॉकडाउनमध्ये कुटुंब एकत्र आले, ज्येष्ठांना मात्र विसरले

जयसिंगपूर : लॉकडाउनच्या काळात विखुरलेली कुटुंबे एकत्र आली. शहरातील नोकरदारही कुटुंबात रमले. मात्र, ज्यांनी मुलांना शिक्षण देऊन आत्मनिर्भर बनविले, त्याच मुलांना आज आई-वडील का नकोसे झाले असतील? मुलांची आतुरतेने डोळ्यात प्राण आणून वाट पाहणाऱ्या वयोवृद्धांचे डोळे पाणावले तरी मुलांना मात्र पाझर फुटत नाही.

घोसरवाड (ता. शिरोळ) येथील जानकी वृध्दाश्रमातील हृदय पिळवटून टाकणारे दृश्‍य लॉकडाउनमधील एकत्र कुटुंबाच्या व्याख्येलाच छेद देणारे ठरले आहे.

घोसरवाडच्या बाबासाहेब पुजारी यांनी जानकी वृध्दाश्रमात तीसहून अधिक वृध्दांना निवारा दिला आहे. घरच्यांप्रमाणे त्यांची देखरेख ठेवतात. मात्र, त्यांचीही आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने लोकसहभागातून सध्या वयोवृध्दांचा सांभाळ केला जात आहे. लॉकडाउनच्या काळात पुण्या, मुंबईतील नोकरदार गावाकडील घरी एकत्र आले. कुटुंबवत्सल अशी भूमिका त्यांच्याकडून बजावली जात आहे. आपले कुटुंब किती एकसंघ आहे हे दाखविण्याचा सोशल मीडियातून प्रयत्नही सुरू आहे. मात्र, यात आपल्या आई-वडिलांची उणीव त्यांना भासली नाही हेच मोठे दुर्दैव आहे.

पुजारी कुटुंबीयांनी वृध्दाश्रमातील सर्वांचीच चांगली काळजी घेतली असली तरी रक्ताच्या नात्यांची ओढ कायम असल्याची भावना येथील ज्येष्ठांची आहे. मात्र, त्यांची ही भावना आज तरी स्वप्न बनून राहिली आहे. लॉकडाउन सुरू होण्याआधी वृध्दाश्रमाच्या व्यवस्थापनाने तेथील वृध्दांना घरी घेऊन जाण्याबाबत कळविले खरे; पण कोणालाही त्यांच्यासाठी वेळ मिळाला नाही. मुलांसह नातवांच्या आठवणींनी व्याकूळ झालेले, आयुष्यभर मुलांच्या भवितव्यासाठी राबलेले हात आता मात्र वयोमानामुळे थकले आहेत.

चार दिवस तरी मुले आपल्या घरी न्यायला येतील या भाबड्या भावनेने वृध्दांचा जीव डोळ्यात आला आहे; पण आई-वडिलांशिवाय कुटुंबात रमलेल्या मुलांना त्यांच्या भावना कळायला मात्र वृद्धत्वच यावे लागणार आहे.

अनेक कारणे सांगून वृध्दांना अनोळख्या शहरात सोडण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अशा वृध्दांना जानकी वृध्दाश्रमाने आधार दिला आहे. लोकसहभागातून आज त्यांना सांभाळले जात आहे. अनेक दानशूरही याकामी पुढे येत आहेत. अनेक जण आपला, आपल्या लग्नाचा वाढदिवस वृध्दाश्रमात ज्येष्ठांसोबत साजरा करून त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालतात.

- माणिक नागावे, जानकी वृध्दाश्रम सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षा

