आजरा ः साळगाव (ता. आजरा) येथील निवृत्ती आनंदा सुतार (वय 55) हे शेतकरी गव्याच्या हल्यात गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना आज रविवारी (ता. 17) दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमाराला घडली. सुतार यांच्यावर गडहिंग्लज येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सुतार हे नेहमीप्रमाणे सकाळी गावाशेजारील नंबर नावाच्या शेतात काजू बी गोळा करण्यासाठी गेले होते. जंगलात झुडपाखाली बसलेला गवा त्यांना दिसला नाही. त्यांची चाहुल लागताच अचानक तो झुडपातून उठून त्यांच्या अंगावर आला. त्यांना जोराची धडक दिली. यामध्ये ते जमिनीवर फेकले गेले. त्यांच्या गळ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. ही माहिती कळताच दयानंद निऊंगरे, राजू कुंभार, अनिल सुतार यांनी त्यांना गडहिंग्लज येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, आजरा परिक्षेत्राचे वनाधिकारी डॉ. एस. के. लाड. वनपाल डी. बी. काटकर, वनरक्षक कृष्णा डेळेकर, नागेश खोराटे यांनी रुग्णालयात जावून जखमीची विचारपुस केली. वनपाल अशोक राऊत व वनरक्षक प्रतिभा पाटील यांनी पंचनामा केला. पंधरा दिवसात दुसरा हल्ला

एप्रिल महिन्याच्या शेवटी वेळवट्टी येथील संभाजी कुंभार व संभाजी मांगले हे दोन शेतकरी गव्याच्या हल्यात जखमी झाले होते. ही घटना ताजी असतानाच आज पुन्हा साळगाव येथील शेतकरी निवृत्ती सुतार यांच्यावर गव्याने हल्ला केल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांच्यात भितीचे वातावरण आहे. साळगावमधील दुसरी घटना

गतवर्षी साळगावमध्ये पांडुरंग आप्पा निऊंगरे हे गव्याच्या हल्यात जखमी झाले होते. त्यांच्यावरही काजू बिया गोळा करताना हल्ला झाला होता. आज देखील काजू गोळा करतांना सुतार हे गव्याच्या हल्यात जखमी झाले आहेत. kolhapur

